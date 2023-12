Calendario ATP Finals 2024: le date dai gironi alla finale a Torino, programma, dove vederle in tv

Anche il prossimo anno, per la quarta stagione consecutiva, le ATP Finals avranno luogo a Torino. Il Pala Alpitour continuerà a ospitare l’evento di fine annata, che nel 2023 ha visto la popolarità di Jannik Sinner decollare a suon di risultati e il palmares di Novak Djokovic arricchirsi ulteriormente.

Si tratterà, appunto, della quarta edizione su (almeno) cinque destinate al palcoscenico del capoluogo piemontese, che ha iniziato nel 2021 la cavalcata del primo fu Masters a organizzazione in Italia della storia. Rimane da scoprire quante saranno le speranze di vedere azzurri al via: chiaramente in questo senso il primo indiziato è Sinner, ma si vedrà cosa riserverà l’anno olimpico, ricchissimo di possibili sviluppi.

Di seguito la programmazione completa delle ATP Finals 2024. L’intero evento andrà in onda su Sky Sport; dopo il triennio 2021-2023, nulla è ancora stato ufficializzato circa la copertura eventuale Rai nel 2024 (è comunque verosimile che, dopo i mostruosi numeri del 2023, questa possa essere confermata). La diretta streaming è assicurata da SkyGo e Now. Gli orari di cui di seguito sono indicativi e potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Lunedì 11 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Martedì 12 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Mercoledì 13 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Giovedì 14 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Venerdì 15 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin

Ore 14:30 Singolare Round Robin

Ore 18:30 Doppio Round Robin

Ore 21:00 Singolare Round Robin

Sabato 16 novembre

Ore 12:30 Doppio Semifinale

Ore 15:00 Singolare Semifinale

Ore 18:30 Doppio Semifinale

Ore 21:00 Singolare Semifinal

Domenica 17 novembre

Ore 15:30 Doppio Finale

Ore 18:00 Singolare Finale

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING



Diretta tv: Sky Sport; si è in attesa di novità dalla Rai

Diretta streaming: SkyGo, Now

