Calendario tiro a segno 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Tutto ruota attorno alle Olimpiadi: il 2024 del tiro a segno è davvero molto ricco. Le ultime quote in palio (per ciascuna gara individuale) saranno così distribuite: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) dal 24 febbraio al 3 marzo, 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dall’11 al 19 aprile, e 2 agli Europei 25-50m di Osijek (Croazia) dal 23 maggio al 9 giugno.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le tappe di Coppa del Mondo, inoltre, contribuiranno in modo decisivo alla compilazione delle classifiche.

CALENDARIO TIRO A SEGNO 2024

24.01 – 01.02 Coppa del Mondo Cairo, Egitto

10.02 – 18.02 Coppa del Mondo Granada, Spagna (1o metri Senior e 10 metri Junior)

24.02 – 03.03 Europei 10 metri Gyor, Ungheria

11.04 – 19.04 Torneo finale di qualificazione olimpica, Rio de Janeiro, Brasile

01.05 – 12.05 Coppa del Mondo Baku, Azerbaigian

23.05 – 09.06 Europei 25 / 50 metri Osijek, Croazia

31.05 – 07.06 Coppa del Mondo Monaco di Baviera, Germania

26.07 – 05.08 Olimpiadi Parigi, Francia

01.11 – 10.11 Mondiali Junior Lima, Perù

Foto: comunicato stampa UITS

