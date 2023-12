Calendario tennistavolo 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Il 2024 sarà un anno ricco di eventi per il tennistavolo: dal 15 al 24 febbraio a Busan, in Corea del Sud, si disputeranno le World Team Table Tennis Championships Finals, l’equivalente dei Mondiali senior a squadre, che metteranno in palio pass diretti per i tornei a squadre delle Olimpiadi.

Ad aprile si terrà il torneo di qualificazione olimpica di doppio misto su base mondiale ad Havirov (Repubblica Ceca), mentre a maggio si disputeranno i vari tornei di qualificazione olimpica di singolare su base continentale, che assegneranno gli ultimi posti ai Giochi prima della chiusura dei ranking olimpici.

Il tennistavolo sarà protagonista dei Giochi Olimpici dal 27 luglio al 10 agosto, e dei Giochi Paralimpici dal 29 agosto al 7 settembre, mentre a livello continentale dal 15 al 20 ottobre si disputeranno gli Europei individuali a Linz (Austria).

CALENDARIO TENNISTAVOLO 2024

03-05 gennaio, WTT Finals Men 2023, Doha (Qatar)

15-24 febbraio, World Team Table Tennis Championships Finals Busan (Corea del Sud)

11-12 aprile: Torneo di qualificazione olimpica di doppio misto su base mondiale, Havirov (Repubblica Ceca)

06-12 maggio, Tornei di qualificazione olimpica di singolare su base continentale (sedi da definire)

23-25 maggio, Torneo di qualificazione paralimpica, Pattaya (Thailandia)

27 luglio-10 agosto, Olimpiadi, Parigi (Francia)

29 agosto-07 settembre, Paralimpiadi, Parigi (Francia)

15-20 ottobre, Europei individuali, Linz (Austria)

