Calendario Superlega volley: orari partite 2-3 dicembre, programma, tv, streaming

Continua inesorabilmente la Superlega 2023-2024 di volley maschile che si avvicina a grandi passi alla fine del girone d’andata. Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 dicembre andrà in scena l’ottava giornata con l’appendice di un posticipo in programma lunedì 4 alle 20.00. Si inizia sabato con due anticipi, Taranto-Modena alle 18.00 e Perugia-Cisterna alle 20.30, tre sono le partite in calendario la domenica mentre si chiude il giorno dopo con il derby lombardo Monza-Milano.

Sabato 2 dicembre ci regale due sfide interessanti con però in entrambi i casi una chiara squadra con il favore del pronostico. A Taranto i padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria, nonostante in quattro delle sette partite disputate i pugliesi si siano arresi solo al quinto e decisivo set, mentre Modena continua nella sua stagione di ricostruzione con coach Petrella e prestazioni positive che si alternano con uscite meno indimenticabili. Alle 20.30 per Cisterna la missione quasi impossibile di fermare Perugia davanti al proprio pubblico, con la squadra di Lorenzetti che quest’anno sembra decisa a puntare al bersaglio grosso dopo la cocente delusione della stagione passata.

Due le sfide in programma domenica 3 alle 18.00: Civitanova-Trentino e Padova-Catania. Il big match di giornata è senza dubbio quello che vede i marchigiani ospitare i trentini nella riedizione della partita che ha messo in palio lo Scudetto l’anno scorso. Le due squadre arrivano all’appuntamento in fiducia in virtù del successo in Champions, con gli ospiti che in campionato non hanno ancora perso mentre i padroni di casa si sono dovuti arrendere a Monza e Milano vincendo però anche contro Perugia e Modena. Il fanalino di coda Catania con soli tre punti in classifica va a giocare sul campo di Padova (3 vittorie, 7 punti) una partita molto importante per le speranze salvezza. Il posticipo domenicale delle 20.30 vedrà contrapposte Piacenza, in leggera flessione di risultati dopo un avvio scoppiettante, e Verona, reduce da un inizio di stagione altamente sotto le aspettative. Giornata che si chiuderà lunedì 4 alle 20.00 con il derby lombardo tra Monza e Milano, con entrambe che in settimana hanno passato il turno nella rispettiva competizione europea.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre questo fine settimana ci sarà una sola sfida trasmessa in chiaro in tv: il posticipo di domenica sera alle 20.30 tra Piacenza e Verona. L’anticipo tra Taranto e Valsa Group Modena di sabato 2 dicembre alle 18.00 sarà trasmesso invece solo in diretta streaming su RaiPlay.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE

Sabato 2 ore 18.00 Gioiella Prisma Taranto vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiPlay

Sabato 2 ore 20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Cisterna Volley

Domenica 3 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino

Domenica 3 ore 18.00 Pallavolo Padova vs Farmitalia Catania

Domenica 3 ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona – Diretta tv su RaisportHD

Lunedì 4 ore 20.30 Mint Vero Volley Monza vs Allianz Milano

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

TARANTO-MODENA

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-CISTERNA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PADOVA-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PIACENZA-VERONA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MONZA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini