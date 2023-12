Calendario Serie A basket: orari partite 2-3 dicembre, programma, tv, streaming

Decima giornata, Serie A che continua, duelli sempre più importanti in arrivo. Con alcuni cambiamenti nelle squadre di vertice (uno in particolare) si arriva a un punto che può essere di svolta per molte tra Coppa Italia, annessi e connessi.

Al solito, si parte di sabato con Pistoia-Napoli, e per i toscani c’è addirittura la chance di entrare in zona Final Eight. Seguirà Reggio Emilia che non intende lasciar avvicinare Pesaro in quel del PalaBigi. Mezzogiorno con scontro storico del basket italiano recente, quello tra Sassari e Milano con la Dinamo in cerca di risalita e l’Olimpia che ha bisogno di capire la propria identità italiana. Scafati riceve Brescia, nel quartetto delle capolista, mentre è match di coda in classifica più che mai Trento-Brindisi. Trento e Venezia si giocano il big match del fine settimana, mentre Varese ospita Cremona per dare una spinta al proprio 2023. Infine, Bologna riceve Tortona, che nel frattempo ha perso Mike Daum per lidi continentali.

Di seguito il programma completo delle partite della decima giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia; su Eurosport 2 andranno Reggio Emilia-Pesaro e Sassari-Milano. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: DECIMA GIORNATA

Sabato 2 dicembre

Ore 19:30 Estra Pistoia-GeVi Napoli

Ore 20:30 Unahotels Reggio Emilia-Carpegna Prosciutto Pesaro – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 3 dicembre

Ore 12:00 Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Givova Scafati-Germani Brescia

Ore 17:30 Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi

Ore 18:15 Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 19:00 Openjobmetis Varese-Vanoli Cremona

Ore 20:00 Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Trento-Venezia), Eurosport 2 (Reggio Emilia-Pesaro, Sassari-Milano)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Trento-Venezia, Reggio Emilia-Pesaro, Sassari-Milano), DAZN (tutte le partite)

