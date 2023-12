Calendario Superlega volley 2023: orari partite 16-17 dicembre, programma, tv, streaming

Decima giornata della Superlega 2023-2024 di volley maschile in arrivo, ultima pre-natalizia e a ridosso della fine del girone d’andata, con le 8 squadre che faranno la Coppa Italia che si andranno a breve a delineare. Un anticipo sabato sera alle 18.00; Modena, con il morale alle stelle vista l’ultima vittoria contro Trento, andrà a far visita a Catania, con assoluto bisogno di punti in chiavi salvezza.

Le altre cinque partite si giocheranno tutte domenica. Si parte alle 15.45 con la sfida più attesa di questa prima parte di stagione: Trentino-Perugia. Si affrontano le due squadre che hanno dimostrato di essere un gradino sopra le alte (1a e 2a in classifica), fino ad ora, con la banda di Soli che sta producendo una pallavolo spettacolare e quella di Lorenzetti, che torna per la prima volta da ex a Trento, appena laureatasi per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo. Dopo 1a vs 2a, alle 16.00 inizierà la sfida 3a vs 5a: Piacenza-Civitanova. Una giornata davvero imperdibile, con i padroni di casa che vengono dalla convincente vittoria su Berlino in Champions, che riapre tutti i discorsi qualificazione. Anche i ragazzi di Blengini hanno vinto nella massima competizione europea, e questa per loro è l’occasione per accorciare la classifica.

Tra questi scontri di vertice chi ne può approfittare è Monza, che alle 18.00 ospita Padova. Prima però, alle 16.30 scenderanno in campo Milano e Taranto. Meneghini che vengono dalla bella vittoria contro il Paok in CEV Cup, ma devono riprendere a correre in campionato dopo lo stop di Verona; pugliesi, che nonostante lottino ogni partita e abbiano a disposizione un buon roster, invece che sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Si chiude con un’altra sfida alle 18.00, quando Verona ospiterà Cisterna. I veneti hanno ottenuto la prima vittoria all’AGSM Forum settimana scorsa contro Milano, è rientrato Keita e la loro stagione potrebbe essere iniziata, con colpevole ritardo, in quel momento. Cisterna invece, se vuole mantenere vive le speranze di Coppa Italia, è obbligata a vincere.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre questo fine settimana ci saranno due sfide trasmesse in chiaro su RaiSport HD: l’anticipo di sabato dicembre delle 18.00 tra Catania e Modena e il match pomeridiano di domenica 17 alle 15.45 che vedrà contrapposte le due squadre italiane che si sono dimostrate più forti fino ad ora: Trento e Perugia.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE

Sabato 16 ore 18.00 Farmitalia Catania vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 17 ore 15.45 Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 17 ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova

Domenica 17 ore 16.30 Allianz Milano vs Gioiella Prisma Taranto

Domenica 17 ore 18.00 Mint Vero Volley Monza vs Pallavolo Padova

Domenica 17 ore 18.00 Rana Verona vs Cisterna Volley

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

CATANIA-MODENA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PIACENZA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-TARANTO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MONZA-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VERONA-CISTERNA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo