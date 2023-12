Calendario A1 volley femminile 2023: orari partite 16-17 dicembre, programma, tv, streaming

Serie A1 2023-2024 di volley femminile che non si ferma mai, e prima di fine anno avremo già giocato la prima giornata del girone di ritorno. Questo weekend va in scena il dodicesimo turno, il penultimo delle sfide d’andata. Sarò un sabato ricco, con ben tre anticipi in programma, mentre le altre quattro partite andranno tutte in scena di domenica.

Si parte sabato 16 alle 18.00 con la Savino del Bene Scandicci che va a far visita a Roma, ormai non più una sorpresa ma una solida realtà di questa stagione. Alle 20.30 sono due le partite in calendario: Bergamo-Novara e Vallefoglia-Casalmaggiore. Le ragazze allenate da Lorenzo Bernardi, dopo un inizio di stagione impeccabile, hanno perso punti per strada negli scontri diretti di queste ultime settimane, e vogliono tornare a pedalare per non perdere il contatto dalle prime 3. Bergamo invece necessita come l’aria di punti salvezza e venderà carissima la pelle. Sfida quasi decisiva in ottica Coppa Italia per le padrone di casa a Vallefoglia (13 punti),che non possono permettersi la sconfitta contro una Casalmaggiore in difficoltà (9 punti).

Domenica si parte alle 17.00 con Conegliano che va a giocare in casa di Pinerolo. Sfida ostica per le Pantere, che però vogliono tenere l’imbattibilità stagionale. Sempre allo stesso orario l’Allianz Milano di Paola Egonu dovrà rispondere all’eventuale vittoria di Isabelle Haak e compagne sempre in trasferta, sul campo di Firenze; con la squadra toscana che ha bisogno di punti vitali per rimanere alla fine del girone d’andata tra le prime otto. Alle 19.30 la quinta forza del campionato, Chieri, ospiterà Cuneo; mentre la giornata di chiuderà alle 20.30 con una sfida salvezza: Busto Arsizio-Trentino.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno ben tre partite visibili in tv. L’anticipo tra Vallefoglia e Casalmaggiore di sabato 16 dicembre alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD, così come la sfida di domenica 17 delle 20.30 tra Busto Arsizio e Trentino; mentre SkySport Arena sempre domenica ma alle 19.30 trasmetterà Chieri-Cuneo.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE

Sabato 16 ore 18.00 Roma Volley Club vs Savino Del Bene Scandicci

Sabato 16 ore 20.30 Volley Bergamo 1991 vs Igor Gorgonzola Novara

Sabato 16 ore 20.30 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Trasportipesanti Casalmaggiore – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 17 ore 17.00 Wash4green Pinerolo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 17 ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Allianz Vero Volley Milano

Domenica 17 ore 19.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo – Diretta tv su SkySport Arena

Domenica 17 ore 20.30 Uyba Volley Busto Arsizio vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

ROMA-SCANDICCI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BERGAMO-NOVARA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VALLEFOGLIA-CASALMAGGIORE

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PINEROLO-CONEGLIANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CHIERI-CUNEO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

BUSTO ARSIZIO-TRENTINO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo