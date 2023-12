Calendario Serie A calcio femminile: orari partite 9-11 dicembre, programma, tv, streaming

Continuerà nei prossimi giorni la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e lunedì si giocheranno le cinque sfide valide per la decima giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà.

Per la precisione, si comincerà domani alle ore 12:30 con Inter-Sampdoria e si terminerà poi lunedì alle 18:00 con Sassuolo-Fiorentina. Nel mezzo ci saranno Juventus-Pomigliano sabato alle 15:00, Roma-Milan domenica alle 12:30 e Napoli-Como sempre domenica alle 15:00.

Le partite della Serie A 2023/2024 di calcio femminile valide per la decima giornata non avranno copertura tv, ma si potranno vedere in diretta streaming su DAZN. Qui di seguito il calendario completo.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023/2024 CALCIO FEMMINILE

Sabato 9 dicembre

Ore 12.30: Inter – Sampdoria allo stadio Ernesto Breda (Sesto San Giovanni)

Ore 15.00: Juventus – Pomigliano al campo Polisportivo Alessandro La Marmora (Biella)

Domenica 10 dicembre

Ore 12.30: Roma – Milan allo stadio Tre Fontane (Roma)

Ore 15.00: Napoli – Como allo stadio Giuseppe Piccolo (Cercola)

Lunedì 11 dicembre

Ore 18.00: Sassuolo – Fiorentina allo stadio Enzo Ricci (Sassuolo)

DECIMA GIORNATA SERIE A 2023/2024 CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli