Calendario sci alpino oggi in tv: orari 16 dicembre, programma discesa Val d’Isere e Val Gardena, startlist

Oggi, sabato 16 dicembre, ci aspetta una grande giornata di sci alpino per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024. Per entrambi i settori è in programma una discesa libera: aprono le danze le ragazze alle 10.30 con la prima gara della settimana in Val d’Isère (Francia), mentre i maschi chiuderanno il trittico di velocità sulla Saslong (Val Gardena) alle 11.45 con la discesa che verrà disputata nella sua interezza.

Sofia Goggia scalpita e vuole riprendersi il pettorale rosso in discesa libera. Il pendio della Savoia è stato in passato foriero di grandi soddisfazioni per la bergamasca, con vittorie e podi arrivati a raffica. La prova di ieri ha però palesato come le azzurre debbano sistemare la parte alta, ma anche Marta Bassino e Federica Brignone possono farci sognare. Bisognerà fare tantissima attenzione alle specialiste dei piani: l’unico allenamento disputato è infatti stato vinto dalla slovena Ilka Stuhec che ha preceduto Jasmine Flury, con tutta la Svizzera apparsa centrata (3a Corinne Suter e 4a Lara Gut Behrami). Attenzione anche alla tedesca Kira Weidle e all’austriaca Cornelia Huetter, in una gara tutta da vivere.

Oggi in Val Gardena sarà una gara completamente diversa rispetto a quella dell’altro giorno, con la partenza prevista dall’alto e non dal cancelletto del superG. Sarà quindi Saslong per intero, con il lungo piano iniziale che può fare la differenza. Il favorito di giornata è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che sarà assetato di rivincita dopo aver terminato addirittura fuori dai punti nel supergigante di ieri. Arrabbiato in un certo senso potrebbe esserlo anche Marco Odermatt, che per il secondo giorno consecutivo manca la vittoria per una questione di centesimi. Sarà difficile ripetersi per Bryce Bennett, ma in Val Gardena le sorprese e le gare tirate sono all’ordine del giorno. In casa Italia fari puntati su Mattia Casse e Dominik Paris, che proveranno a salire finalmente sul podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare della Val d’Isère (Francia) e Val Gardena (Italia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 16 dicembre

Ore 10.30 Discesa libera femminile Val d’Isère (Francia)

Ore 11.45 Discesa libera maschile Val Gardena (Italia)

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE E VAL GARDENA 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due ed Eurosport1 (alle 12.55 la discesa maschile si sposterà su RaiSport HD).

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

DISCESA VAL D’ISERE 2023: LA STARTLIST

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

4 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

12 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

18 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

19 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

20 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

25 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

26 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

27 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

28 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon

32 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

33 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

34 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

35 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head

36 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

37 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

38 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

39 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

41 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

42 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

43 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

44 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

46 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

47 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

48 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

49 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

50 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle

DISCESA VAL GARDENA 2023: LA STARTLIST

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

2 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

4 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

15 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

19 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

26 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

27 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

28 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

29 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

30 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

31 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

32 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

34 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic

35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

37 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

38 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

39 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

45 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

48 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

49 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

51 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

53 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

54 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

55 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

56 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

57 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

58 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

59 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

60 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Atomic

61 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

62 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

Foto: FISI/Pentaphoto