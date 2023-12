Basket femminile, Pasa regala il successo esterno alla Virtus Bologna: Schio battuta in volata per 79-76

Grandissimo successo esterno per la Virtus Bologna nel recupero della settima giornata della Serie A1 2023-2024 di basket femminile. Al Palaromare, le ragazze di Vincent giocano un grandissimo match contro Schio e vincono in volata per 76-79 grazie alla tripla di Francesca Pasa a 5” dalla fine. In virtù di questo successo, le V Nere salgono a 18 punti in classifica e consolidano il terzo posto, accorciando proprio su Schio, che a causa di questa sconfitta (da segnalare che in regular season la compagine veneta non perdeva in casa dal 20 ottobre 2019) rimane ferma a quota 20.

Decisivi questa sera per la Virtus Bologna la magnifica doppia doppia da 17 punti e 11 assist di Cecilia Zandalasini, i 16 punti a testa di Lauren Cox e Olbis Andrè e i 14 di Iliana Rupert. Tra le fila di Schio, invece, le migliori sono Robyn Parks con i suoi 19 punti e Jasmine Keys con 15, ma le prestazioni di queste due non bastano per evitare la sconfitta.

La Virtus Bologna comincia decisamente meglio ed in pochissimo tempo vola sul 15-1 grazie alle triple di Cox e ai canestri di Andrè. Dopo l’inizio da incubo, Schio prova a scuotersi con un parziale di 10-5, ma subito dopo le V Nere tornano a fare la differenza ed allungano nuovamente fino ad arrivare al +17, prima dei due tiri liberi di Keys in chiusura di primo quarto (15-30). In apertura di secondo periodo la musica cambia: la squadra di casa aumenta i giri del motore e stavolta riesce veramente a rientrare con il trio Penna-Keys-Parks (32-32). Caricata dalla rimonta, la compagine veneta continua poi a giocare meglio e la conseguenza è il 47-44 di fine primo tempo.

Dopo la pausa lunga Schio è ancora la squadra più pimpante in campo e infatti allunga fino al 57-50. La Virtus Bologna però non ci sta e nel finale di terzo quarto reagisce, ricucendo tutto lo strappo prima del canestro di Sottana al tramonto della terza frazione (61-59). Si entra così nel quarto periodo con il risultato in bilico, e qui l’equilibrio regge fino al 76-76 a 5” dalla fine. Poi Pasa inventa una grandissima tripla e regala un’importantissima vittoria alle compagne.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FAMILA WUBER SCHIO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 76-79 (15-30, 32-14, 14-15, 15-20)

Schio: Bestagno 9, Sottana 9, Sivka ne, Verona 5, Guirantes 9, Mutterle ne, Crippa, Chagas ne, Parks 19, Keys 15, Penna 10.

Virtus Bologna: Del Pero, Pasa 5, Peters 5, Cox 16, Rupert 14, Barberis, Andrè 16, Zandalasini 17, Orsili 4, Consolini 2.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...