Calendario NBA a Natale: che partite si giocano il 25 dicembre, orari, tv, streaming

Una delle grandi tradizioni della NBA è ormai costituita dal Christmas Day, cioè un giorno di Natale alternativo per dieci franchigie. Che, regolarmente, scendono in campo proprio nella festività più conosciuta al mondo. Andiamo a scoprirne i confronti.

Alle 18:00 il Madison Square Garden vedrà i New York Knicks giocare per la 56a volta a Natale, questa volta contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Alle 20:30 scontro d’altissima quota tra Denver Nuggets e Golden State Warriors, mentre alle 23:00 ci sarà il superclassico della NBA, Los Angeles Lakers contro Boston Celtics, con i gialloviola che giocheranno per la cinquantesima volta il 25 dicembre. Seguiranno, alle 2:00, Miami Heat e Philadelphia 76ers, mentre il programma lo chiuderà alle 4:30 la sfida tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks, cioè tra Kevin Durant e Luka Doncic.

Di seguito il calendario completo del Christmas Day di NBA. Le cinque partite saranno trasmesse in simulcast su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport NBA (canale 209); Lakers-Celtics, inoltre, verrà irradiata gratis e in chiaro su Cielo. La diretta streaming è assicurata da SkyGo, Now, cielotv.it per Lakers-Celtics e, infine, NBA Tv per gli abbonati.

CALENDARIO CHRISTMAS DAY NBA 2023

Domenica 25 dicembre

Ore 18:00 New York Knicks-Milwaukee Bucks – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209)

Ore 20:30 Denver Nuggets-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209)

Ore 23:00 Los Angeles Lakers-Boston Celtics – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209)

Lunedì 26 dicembre

Ore 2:00 Miami Heat-Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209)

Ore 4:30 Phoenix Suns-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209)

Foto: LaPresse

