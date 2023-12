NBA, risultati della notte (23 dicembre): Domantas Sabonis trascina i Kings, vincono Nuggets e 76ers

Sei partite si sono disputate nella penultima notte NBA in campo prima della sosta natalizia, che durerà un giorno solo dal momento che il giorno di Natale sarà quello con le tradizionali cinque partite una in fila all’altra. Andiamo a scoprire gli argomenti di scena per le scorse ore.

Per i Philadelphia 76ers (20-8) 121-111 sui Toronto Raptors (11-17): il merito è del trio Tyrese Maxey-Tobias Harris-Joel Embiid, 97 punti in tre suddivisi tra i 33 a testa dei primi due e i 31 del terzo, che per un solo assist non trova la tripla doppia. Per i canadesi 31 di Pascal Siakam e 19 di Jakob Poeltl. Vincono anche i Denver Nuggets (20-10) per 117-122 sui Brooklyn Nets (13-15): l’equilibrio viene spezzato solo nel finale, con Jamal Murray che mette a segno 33 punti ed è aiutato dei 31 e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Nets 7 in doppia cifra e 23 di Cam Thomas.

Senza Luka Doncic per i Dallas Mavericks (16-12) è un’altra storia, e non in positivo: gli Houston Rockets (14-12) passano per 122-96 sull’onda dei 25 e 15 rimbalzi di Alperen Sengun e dei 21 di Jabari Smith. Per i Mavs 20 dalla panchina di Olivier-Maxence Prosper. I Miami Heat (17-12) trovano un brillante 122-113 sugli Atlanta Hawks (12-16) con Tyler Herro che scrive 30 e Duncan Robinson che, dalla panchina, ne aggiunge 27. Non bastano agli ospiti i 30 con 13 assist di Trae Young, i 24 di Dejounte Murray e i 23 di Bogdan Bogdanovic.

Il vero colpo della notte lo piazza Domantas Sabonis, che nella vittoria per 120-105 dei Sacramento Kings (17-10) sui Phoenix Suns (14-14) piazza la sua quarta tripla doppia stagionale con 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Valgono anche i 23 di De’Aaron Fox, mentre per quel che riguarda i Suns non sono sufficienti i 28 di Kevin Durant e i 24 di Devin Booker. I Golden State Warriors (14-14) battono per 129-118 i Washington Wizards (5-23), con Danilo Gallinari tenuto a riposo. Steph Curry fa la sua parte con 30 punti e 8/13 da tre, ma ci sono anche Jonathan Kuminga con 22 e Klay Thompson con 20. Per i Wizards 25 di Jordan Poole e 18 dalla panchina di Corey Kispert.

