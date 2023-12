Calendario Mondiali nuoto 2024: orari giornalieri, programma qualificazioni e finali, tv, streaming

Dall’11 al 18 febbraio i Mondiali di nuoto in piscina a Doha (Qatar) saranno tra i primi eventi importanti dell’anno venturo. La rassegna iridata sarà una tappa importante in vista della stagione che poi porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, ricchissima di eventi a precedere la rassegna a Cinque Cerchi. Un test probante per le squadre che decideranno di rispondere presente.

In casa Italia si è reduci da annate nelle quali la selezione del Bel Paese è stata in grado di aggiornare con costanza incredibile il primato di medaglie ottenute nelle competizioni più importanti, con l’eccezione proprio della rassegna iridata 2023 a Fukuoka (Giappone). Un modo per tirare il fiato e poi rilanciare il guanto di sfida per i Giochi? Lo scopriremo.

In Qatar la selezione del Bel Paese, dunque, si metterà alla prova anche per capire in che modo sta evolvendo il lavoro proprio, rapportato a quello delle compagini di maggior livello. In chiusura del 2023 riscontri interessanti sono arrivati, in riferimento anche agli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania). La piscina da 50 metri è un’altra cosa e a Doha ne avremo un’altra dimostrazione.

I Mondiali di nuoto a Doha (Qatar), dall’11 al 18 febbraio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutti i giorni di gare.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2024

Domenica 11 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

200 misti donne

400 stile libero uomini

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

400 stile libero donne

100 rana uomini

400 misti uomini

staffetta 4×100 stile libero donne

staffetta 4×100 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 17:00

400 stile libero uomini – finale

100 farfalla donne – semifinali

50 farfalla uomini – semifinali

400 stile libero donne – finale

100 rana uomini – semifinali

200 misti donne – semifinali

400 misti uomini – finale

staffetta 4×100 stile libero donne – finale

staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

Lunedì 12 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

100 dorso donne

100 dorso uomini

100 rana donne

200 stile libero uomini

1500 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

100 rana uomini – finale

100 farfalla donne – finale

100 dorso uomini – semifinali

100 rana donne – semifinali

50 farfalla uomini – finale

100 dorso donne – semifinali

200 stile libero uomini – semifinali

200 misti donne – finale

Martedì 13 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

50 rana uomini

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

200 stile libero uomini – finale

1500 stile libero donne – finale

50 rana uomini – semifinali

100 dorso donne – finale

100 dorso uomini – finale

200 stile libero donne – semifinali

200 farfalla uomini – semifinali

100 rana donne – finale

Mercoledì 14 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

50 dorso donne

100 stile libero uomini

200 misti uomini

200 farfalla donne

staffetta 4×100 mista mixed

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

800 stile libero uomini – finale

200 stile libero donne – finale

100 stile libero uomini – semifinali

50 dorso donne – semifinali

200 farfalla uomini – finale

50 rana uomini – finale

200 farfalla donne – semifinali

200 misti uomini – semifinali

staffetta 4×100 mista mixed – finale

Giovedì 15 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 rana uomini

staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

200 farfalla donne – finale

100 stile libero donne – semifinali

100 stile libero uomini – finale

50 dorso donne – finale

200 rana uomini – semifinali

200 misti uomini – finale

200 rana donne – semifinali

200 dorso uomini – semifinali

staffetta 4×200 stile libero donne – finale

Venerdì 16 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

100 farfalla uomini

200 dorso donne

50 stile libero uomini

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista

800 stile libero donne

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

Sabato 17 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

50 stile libero donne

50 dorso uomini

50 rana donne

staffetta 4×100 stile libero mixed

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali – Ore 17:00 italiane

50 farfalla donne – finale

50 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – semifinali

50 rana donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale

200 dorso donne – finale

50 dorso uomini – semifinali

800 stile libero donne – finale

staffetta 4X100 stile libero mixed – finale

Domenica 18 febbraio

Batterie – Ore 7:30 italiane

400 misti donne

staffetta 4×100 mista uomini

staffetta 4×100 mista donne

Finali – Ore 17:00 italiane

50 dorso uomini – finale

50 rana donne – finale

1500 stile libero uomini – finale

50 stile libero donne – finale

400 misti donne – finale

staffetta 4×100 mista uomini – finale

staffetta 4×100 mista donne – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

