Calendario golf 2024: le date, il programma, tutti i tornei World Tour, PGA Tour e Major

Dopo un 2023 ricchissimo di grande golf si entra nell’anno pari senza Ryder Cup. L’attesa per questa annata è però spasmodica, con tante novità e punti di domanda dati anche dal famoso accorso tra PGA Tour e LIV di cui i connotati precisi ancora non si conoscono. In chiave Italia Franceso Molinari proverà a tornare protagonista giocando la prima parte dell’anno prevalentemente in America, per poi dedicarsi con più costanza al DP World Tour. Sul DP World Tour sono 9 in tutti gli italiani con la carta piena, ci sarà quindi da divertirsi eccome.

Il n.1 al mondo entrando nel 2024 è l’americano Scottie Scheffler, alle due spalle il primo inseguitore è il nordirlandese Rory McIlroy. La grande novità è che non vedremo assiduamente lo spagnolo John Rahm, che ha ceduto all’enorme offerta degli arabi del LIV e dopo averlo pesantemente criticato si è unito al nuovo circuito. La competizione a squadre di quest’anno sarà la Presidents Cup, in programma in Canada a fine settembre tra Team USA e Team International (esclusi i golfisti europei). Debuttano sul PGA Tour i “Signature Events”, tornei con un field ridotto (70-80 giocatori) ispirati proprio al LIV. Non ci sono cambiamenti per i 4 Major, si inizia ad aprile con il Masters di Augusta, a maggio il PGA Championship, a giugno lo US Open e si chiude a luglio con l’Open Championship. Play-off della FedEx Cup a fine agosto, mentre il DP World Tour si concluderà a novembre inoltrato. Uno degli appuntamenti clou sarà ovviamente quello della prima settimana di agosto, quando il golf assegnerà le medaglie olimpiche maschile sul campo che nel 2018 ha ospitato la Ryder Cup.

Di seguito il calendario completo del 2024 del golf internazionale. Nessuna novità in merito alla copertura televisiva, il PGA Tour rimane su Eurosport, così come la Presidents Cup, mentre il DP World Tour sarà per il secondo anno di fila su Sky Sport, dove resteranno anche i Major.

CALENDARIO GOLF 2024

PGA TOUR

GENNAIO

4-7 Sentry Tournament of Champions – Kapalua Resort (The Plantation Course) – Kapalua, Maui, Hawaii

11-14 Sony Open in Hawaii – Waialae Country Club – Honolulu, Hawaii

18-21 The American Express – PGA WEST (Stadium Course, Nicklaus Tournament Course), La Quinta Country Club – La Quinta, California

24-27 Farmers Insurance Open – Torrey Pines Golf Course (South Course, North Course) – San Diego, California

FEBBRAIO

1-4 AT&T Pebble Beach Pro-Am – Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) – Pebble Beach, California

8-11 Waste Management Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course) – Scottsdale, Arizona

15-18 The Genesis Invitational – The Riviera Country Club – Pacific Palisades, California

22-25 Mexico Open at Vidanta – Vidanta Vallarta – Vallarta, Messico

29-3 marzo Cognizant Classic – PGA National Resort (The Champion) – Palm Beach Gardens, Florida

MARZO

7-10 Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard – Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge – Orlando, Florida

7-10 Puerto Rico Open – Grand Reserve Country Club – Rio Grande, Porto Rico

14-17 THE PLAYERS Championship – TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) – Ponte Vedra Beach, Florida

21-24 Valspar Championship – Innisbrook Resort (Copperhead Course) – Palm Harbor, Florida

28-31 Texas Children’s Houston Open – Memorial Park Golf Course – Houston, Texas

APRILE

4-7 Valero Texas Open – TPC San Antonio (The Oaks Course) – San Antonio, Texas

11-14 Masters Tournament – Augusta National Golf Club – Augusta, Georgia

18-21 Corales Puntacana Championship – Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) – Punta Cana, Repubblica Dominicana

18-21 RBC Heritage – Harbour Town Golf Links – Hilton Head Island, South Carolina

25-28 Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana – New Orleans, Louisiana

MAGGIO

2-5 THE CJ CUP Byron Nelson – TPC Craig Ranch – McKinney, Texas

9-12 Wells Fargo Championship – Quail Hollow Club – Charlotte, North Carolina

9-12 Myrtle Beach Classic – The Dunes Golf and Beach Club – Myrtle Beach, South Carolina

16-19 PGA Championship – Valhalla Golf Club – Louisville, Kentucky

23-26 Charles Schwab Challenge – Colonial Country Club – Fort Worth, Texas

30-2 giugno RBC Canadian Open – Oakdale Golf & Country Club – Toronto, Ontario, Canada

GIUGNO

6-9 the Memorial Tournament presented by Workday – Muirfield Village Golf Club – Dublin, Ohio

13-16 U.S. Open Championship – Pinehurst Resort & Country Club (Course No.2) – Village of Pinehurst, North Carolina

20-23 Travelers Championship – TPC River Highlands – Cromwell, Connecticut

27-30 Rocket Mortgage Classic – Detroit Golf Club – Detroit, Michigan

LUGLIO

4-7 John Deere Classic – TPC Deere Run – Silvis, Illinois

11-14 Genesis Scottish Open – The Renaissance Club – North Berwick, Scozia

18-21 Barracuda Championship – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) – Truckee, California

18-21 The Open Championship – Royal Troon – Troon, South Ayrshire, Inghilterra

25-28 3M Open – TPC Twin Cities – Blaine, Minnesota

AGOSTO

1-4 Olympic Men’s Golf Competition – Le Golf National – Paris, Francia

8-11 Wyndham Championship – Sedgefield Country Club – Greensboro, North Carolina

15-18 FedEx St. Jude Invitational – TPC Southwind – Memphis, Tennessee

22-25 BMW Championship – Castle Pines Golf Club – Castle Rock, Colorado

29-1 settemnre TOUR Championship – East Lake Golf Club – Atlanta, Georgia

SETTEMBRE

24-29 Presidents Cup – Royal Montreal Golf Club – Montreal, Ontario, Canada

DP WORLD TOUR

11-14 gennaio – Dubai Invitational – Dubai Creek Resort, Dubai, Emirati Arabi Uniti

18-21 gennaio – Hero Dubai Desert Classic – Emirates Golf Club, Dubai, Emirati Arabi Uniti

25-28 gennaio – Ras al Khaimah Championship – Al Hamra Golf Club, Ras al Khaimah, Emirati Arabi Uniti

1-4 febbraio – Bahrain Championship – Royal Golf Club – Bahrain

8-11 febbraio – Commercial Bank Qatar Masters – Doha Golf Club – Doha, Qatar

22-25 febbraio – Magical Kenya Open – Muthaiga Country Club, Nairobi, Kenya

29-3 marzo – SDC Championship – St. Francis Links – Eastern Cape, Sudafrica

7-10 marzo – Jonsson Workwear Open – Glendower Golf Club – Edenvale, Sudafrica

21-24 marzo – Singapore Classic – Laguna National Golf Resort Club, Singapore, Singapore

28-31 marzo – Hero Indian Open – DLF Golf&Country Club, Nuova Delhi, India

11-14 aprile – The Masters – Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia, USA

18-21 aprile – Korea Championship –Jack Nicklaus Golf Club Korea, Incheon, Corea del Sud

25-28 aprile – ISPS Handa Championship – Taiheiyo Golf Club – Gotemba, Giappone

2-5 maggio – Volvo China Open Hidden Grace Golf Course – Shenzhen, Cina

16-19 maggio – PGA Championship – Valhalla Golf Club – Louisville, Kentucky

23-26 maggio – Soudal Open – Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

30-2 giugno – European Open – Green Eagle Golf Courses, Amburgo, Germania

6-9 giugno – Volvo Car Scandinavian Mixed – Vasatorps Golfklubb – Helsingborg, Svezia

13-16 giugno – US Open – Pinehurst Resort & Country Club (Course No.2) – Village of Pinehurst, North Carolina

20-23 giugno – KLM Open – The International – Amsterdam, Olanda

27-30 giugno – Italian Open – Adriatic Golf Club Cervia – Milano Marittima, Ravenna, Italia

4-7 luglio – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Monaco, Germania

11-14 luglio – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Scozia

13-16 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood) – Truckee, California, USA

20-23 luglio – 152th Open Championship – Royal Troon Golf Club, Hoylake, Inghilterra

18-21 luglio – Barracuda Championship – Tahoe Mt. Club, Truckee, California, USA

1-4 Olympic Men’s Golf Competition – Le Golf National – Paris, Francia

15-18 agosto – D+D Real Czech Masters – PGA National OAKS – Praga, Repubblica Ceca

22-25 agosto – Danish Golf Championship – Lubker Golf Resort – Aarhus, Danimarca

Betfred British Masters – The Belfry, Sutton Coldfield, Inghilterra

5-8 settembre – Omega European Masters – Crans-sur-Sierre Golf Club, Crans Montana, Svizzera

12-15 settembre – Amgen Irish Open – Royal Country Down Golf Course – Newcastle, Irlanda del Nord

19-22 settembre – BMW PGA Championship – Wentworth Golf Club, Virginia Water, Surrey, Inghilterra

26-29 settembre – acciona Open de España presented by Madrid – Club Campo de Villa de Madrid, Madrid, Spagna

3-6 ottobre – Alfred Dunhill Links Championship – Old Course St. Andrews, Carnoustie Golf Links & Kingsbarns Golf Links, Scozia

10-13 ottobre – Open de France – Le Golf National, Paris, Francia

17-20 ottobre – Estrella Damm N.A. Andalucia Masters – Real Club de Golf Sotogrande – San Roque, Andalucia, Spagna

24-27 ottobre Eventi da annunciare

7-10 novembre – Abu Dhabi Championship – Yas Links – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

14-17 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, Emirati Arabi Uniti

DOVE VEDERE IL 2024 DEL GOLF IN TV E STREAMING

Diretta tv: Major e DP World Tour su Sky Sport, PGA Tour su Eurosport

Foto: LaPresse

