Calendario Europei nuoto 2023 oggi: orari 8 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 8 dicembre, quarto giorno di gare dell’edizione 2023 degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Un day-4 interessante nel quale l’Italia si augura di rimpinguare il proprio medagliere. Allo stato attuale delle cose, la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha ottenuto 1 oro, 6 argenti e 1 bronzo.

Nelle batterie mattutine si inizierà dai 100 dorso donne con Margherita Panziera, a seguire i 200 stile libero con Matteo Ciampi e Marco De Tullio e i 100 farfalla donne con Alessia Polieri e Giulia D’Innocenzo. Nei 200 rana uomini irruzione di Nicolò Martinenghi a precedere Costanza Cocconcelli nei 200 misti donne e il trio Matteo Rivolta, Michele Busa e Christian Ferraro nei 50 farfalla uomini.

Nel pomeriggio fari punti sulle Finali dei 200 misti e dei 200 delfino uomini con Alberto Razzetti e dei 1500 stile libero donne con Simona Quadarella, senza dimenticare Francesca Fangio nei 200 rana donne e Sofia Morini e Chiara Tarantino nei 100 stile libero donne.

La quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 OGGI

Venerdì 8 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m dorso donne – Margherita Panziera

Batterie 200m stile libero uomini – Matteo Ciampi, Marco De Tullio

Batterie 100m farfalla donne – Alessia Polieri, Giulia D’Innocenzo

Batterie 200m rana uomini – Nicolò Martinenghi

Batterie 200m misti donne – Costanza Cocconcelli

Batterie 50m farfalla uomini – Matteo Rivolta, Michele Busa, Christian Ferraro

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m misti uomini – Alberto Razzetti

Finale 100m stile libero donne – Sofia Morini, Chiara Tarantino

Finale 100m dorso uomini

Semifinali 100m dorso donne

Semifinali 200m stile libero uomini

Semifinali 100m farfalla donne

Finale 200m rana donne – Francesca Fangio

Finale 200m farfalla uomini – Alberto Razzetti

Finale 50m dorso donne

Semifinali 200m rana uomini

Semifinali 200m misti donne

Semifinali 50m farfalla uomini

Finale 1500m stile libero donne – Simona Quadarella

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse