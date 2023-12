Calendario Europei ciclismo su strada 2024: programma, orari giornalieri, tv, percorso

Gli Europei 2024 su strada di ciclismo si svolgeranno in Belgio, a Limbourg, precisamente nelle Fiandre. Rassegna continentale che giungerà alla nona edizione e si svolgerà dall’11 al 15 settembre, una settimana prima dall’inizio dei Mondiali di Zurigo.

Prima giornata che sarà interamente dedicata alle cronometro individuali a partire dalla categoria junior, passando per gli under 23 e arrivando agli élite. La cronometro maschile misurerà 30 km e sarà pressoché pianeggiante, stesso dicasi per le altre prove contro il tempo.

Particolarmente ostiche saranno le prove in linea: in particolare quella maschile misurerà 220 chilometri con un dislivello di quasi 1300 metri. Due saranno le asperità da affrontare nella parte centrale del percorso per tre volte: Kolmontberg (800 metri al 4,5% di pendenza media) e Zammelenberg (800 metri al 4,3% di pendenza media). Inoltre ci saranno tre tratti di pavé da ripetere tre volte (eccetto il Printhagendreef che verrà imboccato in due occasioni).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ciclismo su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2024

ORARI DA DEFINIRE

Mercoledì 11 settembre

Cronometro junior maschile

Cronometro junior femminile

Cronometro under 23 femminile

Cronometro under 23 maschile

Cronometro élite femminile

Cronometro élite maschile

Giovedì 12 settembre

Team relay misto junior

Team relay misto élite

Venerdì 13 settembre

Prova in linea under 23 femminile

Prova in linea under 23 maschile

Sabato 14 settembre

Prova in linea junior maschile

Prova in linea élite femminile

Domenica 15 settembre

Prova in linea junior femminile

Prova in linea élite maschile

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), gratis e in chiaro; Eurosport 1-2 (palinsesto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

