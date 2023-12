Calendario Mondiali ciclismo su strada 2024: programma, orari giornalieri, tv, percorso

I Mondiali 2024 di ciclismo su strada andranno in scena a Zurigo (Svizzera) dal 22 al 29 settembre. La rassegna iridata tornerà dunque nella sua collocazione di inizio autunno, dopo che nella passata stagione si corse nel cuore di agosto. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade elvetiche, in virtù di un percorso che si preannuncia particolarmente esigente e dove i grandi big del pedale cercheranno di darsi battaglia per la conquista dell’ambita maglia arcobalento.

Ad aprire le danze saranno le due cronometro elite, poi ci sarà spazio per le prove contro il tempo delle categorie giovanili e per la staffetta mista. Si riprenderà poi con le prove in linea: prima gli juniores e gli under 23, poi le donne elite e infine, domenica 29 settembre, la gara regina dei professionisti. Il circuito delle prove in linea prevede due strappi: quello di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8% di pendenza media, con una massima del 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%), entrambi nel tratto iniziale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2024

Domenica 22 settembre

Orario da definire Cronometro elite donne

Orario da definire Cronometro elite uomini

Lunedì 23 settembre

Orario da definire Cronometro juniores uomini

Orario da definire Cronometro under 23 uomini

Martedì 24 settembre

Orario da definire Cronometro juniores donne

Mercoledì 25 settembre

Orario da definire Staffetta mista a cronometro

Giovedì 26 settembre

Orario da definire Corsa in linea juniores donne

Orario da definire Corsa in linea juniores uomini

Venerdì 27 settembre

Orario da definire Corsa in linea under 23 uomini

Sabato 28 settembre

Orario da definire Corsa in linea elite donne

Domenica 29 settembre

Orario da definire Corsa in linea elite uomini

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire), gratis e in chiaro; Eurosport 1-2 (palinsesto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PERCORSO MONDIALI CICLISMO 2024

PROVE IN LINEA

Il circuito delle gare in linea si snoderà attorno a Zurigo, sarà lungo 27 chilometri e sarà caratterizzato da un paio di strappi nel tratto iniziale: quello di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8% di pendenza media, con una massima del 15%) e quello di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%). Il tratto centrale sarà vallonato, poi si percorrerà un’asperità breve e semplice quando mancheranno 7 km al traguardo.

Gli uomini dovranno affrontarlo per sette volte (più una tornata non completa) dopo un tratto in linea iniziale con partenza da Winterthur, per un totale di 279,2 km. Per le donne, invece, quattro passaggi più uno incompleto, preceduti da un tratto iniziale con partenza da Uster per complessivi 157,6 km.

CRONOMETRO

Gli uomini affronteranno 46,1 chilometri per lo più pianeggianti con partenza e arrivo a Zurigo. Dopo la metà del tracciato si affronteranno un paio di tratti di salita abbastanza impegnativi. Gli stessi saranno percorsi, ma nella parte iniziale, anche dalle donne, le cui prove partiranno da Gossau e misureranno 29,9 chilometri.

