A che ora oggi Van Aert nel Superprestige di ciclocross a Zolder: programma, tv, streaming

Prosegue incessante l’inverno del ciclocross: dopo la tappa di Coppa del Mondo ieri a Gavere dominata ancora una volta da Mathieu Van der Poel, stavolta Wout Van Aert cerca una gloria personale nel Superprestige di Zolder, in Belgio.

Van Aert ha vinto ben tre volte a Zolder, di cui le ultime due edizioni: questa volta non ci sarà Mathieu Van der Poel che tornerà domani a Diegem. Il belga proverà quindi a cogliere un successo che gli può dare fiducia: la condizione non è assolutamente da buttare, solo che finora si è trovato di fronte un extraterrestre come l’olandese.

In casa Van Aert troverà un avversario come Eli Iserbyt che è al comando della classifica del Superprestige: da tenere d’occhio anche l’olandese Joris Nieuwenhuis, che sta vivendo una stagione da sogno fino a questo momento. Il Superprestige di Zolder comincerà alle 15.10 e sarà trasmesso in esclusiva in pay-tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, Eurosport.it, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO SUPERPRESTIGE 2023-2024

Mercoledì 27 dicembre – Zolder (Belgio)

15.10 Ciclocross, Superprestige: uomini élite – Eurosport 1

PROGRAMMA SUPERPRESTIGE CICLOCROSS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la categoria élite Eurosport 1

Diretta streaming: per la categoria élite su eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go e NOW

Diretta live testuale: per la categoria uomini élite su OA Sport.

Foto: Lapresse

