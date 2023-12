Calendario boxe 2024: le date, il programma e tutti gli eventi IBA e professionistici

Per adesso è fondamentalmente ridotto al minimo il calendario della boxe internazionale, tutto ricostruito e considerato. Sono appena cinque gli eventi che godono di una reale certezza, mentre per altri c’è da attendere qualsiasi genere di data.

In particolare, in chiave IBA ci sono il torneo Preolimpico, o di Qualificazione Olimpica che dir si voglia, che avrà luogo a Busto Arsizio dal 4 all’11 marzo, e vedrà dunque molto d’Italia in scena coi favori del pubblico (per non andare eventualmente a Bangkok). Poi, naturalmente, le Olimpiadi a Parigi.

In fatto di pro, i primi mesi del 2024 regaleranno l’evento degli eventi, a Riyadh: il match che varrà il titolo mondiale unificato dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Da aggiungere la voce: finalmente.

CALENDARIO BOXE 2024

IBA

4-11 marzo Qualificazione Olimpica a Busto Arsizio

15-29 aprile Europei maschili e femminili a Belgrado

23 maggio-5 giugno Qualificazione Olimpica a Bangkok

27 luglio-10 agosto Torneo Olimpico a Parigi

Mondiali femminili ad Astana in date da definire

PRO

13-14 gennaio – Beterbiev-Smith – Mondiale WBO, WBC e IBF mediomassimi

17 febbraio – Fury-Usyk – Mondiale unificato pesi massimi

27 gennaio Zucco-Plantic – Internazionale WBC Supermedi

Foto: FPI

Leggi tutte le notizie di Boxe su OA Sport...