Calendario Italia-Germania, United Cup 2024: programma, orari, tv, streaming, convocati

Sabato 30 dicembre (ore 07.30 italiane e diretta tv su SuperTennis), l’Italia inizierà il proprio percorso nella fase a gironi della United Cup 2024, competizione a squadre per nazioni che darà il via alla stagione tennistica internazionale. Una rassegna che si terrà in Australia, coinvolgendo le città di Perth e di Sydney, con 18 formazioni ai nastri di partenza, suddivise in sei gruppi da tre.

Ci sono delle novità rispetto a quanto accaduto in precedenza. Assisteremo a due match di singolare (uomini e donne) e a un doppio misto, a differenza di quanto è accaduto nella prima edizione (quattro singolari e il doppio). Ai nastri di partenza risponderà presente anche l’Italia: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino tra gli uomini e Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli tra le donne comporranno il roster nostrano.

L’Italia capitanata da Renzo Furlan giocherà a Sydney. Il primo incontro sarà sabato 30 dicembre con la Germania, che avrà tra le sue fila il n.7 del mondo, Alexander Zverev e l’ex n.1 del ranking, Angelique Kerber, reduce dalla gravidanza e nuovamente protagonista nel contesto in cui vinse il primo Slam, ovvero gli Australian Open del 2016. Verosimilmente vedremo in campo Paolini opposta alla teutonica e Sonego che cercherà di entrare in modalità Davis contro Sascha. Da vedere poi chi sarà schierato nel doppio misto.

Il confronto tra Italia e Germania, valido per il Gruppo D della United Cup 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match in programma.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA UNITED CUP 2024

Sabato 30 dicembre (orari italiani)

07.30 Italia vs Germania alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia)

Jasmine Paolini vs Angelique Kerber – Diretta tv su SuperTennis.

Non prima delle 09.00

Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev – Diretta tv su SuperTennis.

A seguire

Doppio misto con formazioni da comunicare – Diretta tv su SuperTennis.

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA UNITED CUP 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.

CONVOCATI ITALIA-GERMANIA UNITED CUP 2024

ITALIA: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli.

GERMANIA: Alexander Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt; Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund.

Foto: LaPresse

