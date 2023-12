Calendario Serie A calcio femminile: orari partite 16-18 dicembre, programma, tv, streaming

Proseguirà nei prossimi giorni la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e lunedì si giocheranno infatti i cinque incontri validi per l’undicesima giornata e sicuramente il divertimento sarà tanto.

Per la precisione, si inizierà domani alle ore 12:30 con Milan-Napoli e si terminerà poi lunedì alle 18:00 con l’interessantissimo match tra Fiorentina e Inter. Nel mezzo si sfideranno Sampdoria e Juventus sabato alle 15:00, Pomigliano e Sassuolo domenica alle 12:30 e Como e Roma sempre domenica, ma alle 15:00.

Le partite della Serie A 2023/2024 di calcio femminile valide per l’undicesima giornata non avranno copertura tv, ma si potranno vedere in diretta streaming su DAZN. Qui di seguito il calendario completo.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023/2024 CALCIO FEMMINILE

Sabato 16 dicembre

Ore 12.30: Milan – Napoli al Centro Sportivo Peppino Vismara (Milano)

Ore 14.30: Sampdoria – Juventus all’Impianto Sportivo Sciorba (Genova)

Domenica 17 dicembre

Ore 12.30: Pomigliano – Sassuolo allo Stadio Amerigo Liguori (Napoli)

Ore 15.00: Como – Roma allo Stadio Ferruccio (Monza e Brianza)

Lunedì 18 dicembre

Ore 18.00: Inter – Fiorentina allo Stadio Curva Fiesole – Viola Park (Firenze)

UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023/2024 CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LE PARTITE

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse