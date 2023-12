Calcio femminile, Roma vuole la rivincita contro il PSG al Tre Fontane in Champions League

L’appuntamento è fissato per domani alle 18.45. La Roma affronterà allo Stadio Tre Fontane il PSG per il quarto incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo di cui fanno parte anche l’Ajax e il Bayern Monaco. Per questo, sarà importante conquistare un risultato utile tra le mura amiche.

Le capitoline allenate da Alessandro Spugna, sconfitte 2-1 nel match del Parco dei Principi a Parigi, cercheranno di riscattarsi e far valere il fattore campo. Non sarà una partita semplice per le indubbie qualità della compagine transalpina, che ha iniziato molto male il proprio percorso in Europa, ma grazie alla vittoria contro le campionesse d’Italia ha dato segnali di vitalità.

Attualmente, in vetta al girone c’è il Bayern con 5 punti a precedere di una lunghezza la Roma e l’Ajax, mentre il PSG è a -2. Una situazione, dunque, estremamente equilibrata. Sarà fondamentale ottenere un risultato utile nel match per le ragazze di Spugna e se possibile vincere per compiere un passo importante nell’ottica della qualificazione ai quarti di finale.

Le capitoline cercheranno di arginare le forti individualità della formazione allenata da Jocelyn Prêcheur. Una compagine dotata di grandissima qualità, specialmente dal centrocampo in su, citando giocatrici come le francesi Grace Geyoro e Marie-Antoinette Katoto e le olandesi Lieke Martens e Jackie Groenen. Le ragazze di Spugna, poi, dovranno a fare particolare attenzione anche a una vecchia conoscenza della Serie A. Il riferimento è all’ex calciatrice dell’Inter, Tabitha Chawinga, top scorer del club nel campionato francese con sei marcature.

Le padrone di casa dovranno essere abili a non farsi travolgere dall’ardore delle rivali. Viste le precedenti sfide, la Roma dovrà avere grande concretezza nello sfruttare le disattenzioni della retroguardia avversaria, che non si è dimostrata irresistibile in diverse circostanze.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Calcio su OA Sport...