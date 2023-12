Calcio a 5, Italia a caccia dell’impresa contro la Spagna per sperare nei Mondiali 2024

Necessaria l’impresa per avere una possibilità. La Nazionale italiana di calcio a 5 sarà impegnata domani (ore 18.30 e diretta tv su RaiSport HD) nell’ultima sfida dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali di 2024 in Uzbekistan. La sconfitta di Lubiana per 4-2 contro la Slovenia ha complicato decisamente le cose agli uomini di Max Bellarte.

In primis, è sfumata la possibilità di approdare direttamente alla fase finale iridata, obiettivo centrato invece dalla Spagna. Attualmente l’Italia è seconda nel Gruppo D con 7 punti, gli stessi degli sloveni, alle spalle delle Furie Rosse (13). I nostri portacolori hanno una differenza reti pari 0, mentre i menzionati sloveni -3.

La formazione del Bel Paese può ottenere solo la qualificazione per i playoff, rientrando nelle migliori quattro seconde dei cinque gironi di questo turno. Attualmente la Nazionale è proprio la quarta di questo particolare gruppo, con un punto da difendere rispetto all’Olanda (Ucraina 10, Croazia e Finlandia 9, Italia 7, Olanda 6).

Gli azzurri dovranno quindi battere la Spagna e guardare al risultato della Slovenia, mentre in caso di pareggio o di sconfitta, l’attenzione sarà rivolta sia sul risultato degli sloveni contro la Repubblica Ceca che su altri raggruppamenti, in particolare il Gruppo A. Riepilogando schematicamente, gli azzurri saranno qualificati ai playoff se:

– vince e la Slovenia non vince

– vince e la Slovenia vince senza superarla in differenza reti (al momento Italia 0, Slovenia -3)

– vince e la Slovenia vince eguagliandone la differenza reti, ma senza superarla in gol segnati complessivamente nel girone (al momento Italia 14, Slovenia 8)

– vince e la Slovenia vince eguagliandone sia differenza reti che gol segnati complessivamente nel girone, ma senza superarla nei gol segnati in trasferta complessivamente nel girone (Italia 5 con tutte le trasferte già disputate, Slovenia al momento 1)

– pareggia, la Slovenia non vince e l’Olanda non batte l’Azerbaigian nel Gruppo A

– perde, la Slovenia perde senza superarla in differenza reti e una squadra nel Gruppo A non la supera nel confronto tra gironi per le migliori seconde. In sintesi, se l’Italia batte la Spagna deve guardare solo il risultato della Slovenia. Se l’Italia pareggia o perde, deve guardare sia il risultato della Slovenia che i risultati del Gruppo A.

Da tenere in considerazione che l’Italia non sconfigge la Spagna dal 2005 (3-1 a Ostrava in una 1ª fase degli Europei) e la prestazione in terra slovena ha posto non pochi dubbi sulla solidità mentale della compagine tricolore. Si spera che al PalaCattani di Faenza l’importanza della posta in palio carichi e non blocchi i giocatori nostrani, che dovranno vincere, considerando però che potrebbe non bastare.

