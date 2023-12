Boxe, Campionati Italiani 2023: Baldassi, Carini, Gemini e tanti del giro Nazionale in finale

Si sono disputate quest’oggi le semifinali dei campionati italiani assoluti di boxe, in scena a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Sono tanti i nomi da osservare, ma soprattutto in chiave Nazionale ce n’è uno che interessa particolarmente (almeno al maschile; molti di più al femminile).

Si tratta ovviamente di Michele Baldassi, giunto in finale nei 57 kg senza neppure l’ombra di un problema. Il suo è un percorso sostanzialmente netto, e naturalmente ci pensa il suo livello a spiegarlo.

Tra le donne, nei 48 kg sorprende l’uscita di scena di Erika Prisciandaro, che impedisce nella sostanza un confronto con Roberta Bonatti che sarebbe stato interessante. I 50 kg vedono Lucia Elen Ayari giungere alla finale senza problemi.

Altre pugili nel giro della Nazionale che vanno avanti senza problemi sono Olena Savchuk nei 54 kg, Biancamaria Tessari nei 57 kg, Rebecca Nicoli nei 60 kg, Angela Carini nei 66 kg, Melissa Gemini nei 75 kg.

Foto: FPI