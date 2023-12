Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide 2023: Tandrevold mena le danze, ma Vittozzi ed Elvira Öberg la braccano

Il circuito maggiore del biathlon femminile è prossimo a conoscere le piste sulle quali, nel febbraio 2025, si disputeranno i Mondiali. La terza tappa della Coppa del Mondo 2023-24 rappresenta infatti la “prova generale” della manifestazione iridata che, fra quattordici mesi, andrà in scena per la prima volta a Lenzerheide (Svizzera). Il comprensorio elvetico ha investito fortemente sulla disciplina negli ultimi anni, assurgendo sino al pinnacolo organizzativo.

C’è curiosità per capire quali possano essere le caratteristiche dei tracciati e del poligono rossocrociati. Nelle competizioni di carattere formativo disputate di recente, sono emerse percentuali molto elevate. Vedremo se la tendenza sarà confermata anche quando spareranno le donne migliori del mondo e si utilizzeranno anelli differenti rispetto a quelli usati a livello giovanile.

Virando sull’attualità, Lenzerheide potrebbe rendere più chiare le idee in merito alle pretendenti alla Sfera di cristallo. Ingrid Tandrevold, data in grandi condizioni di forma alla vigilia della stagione, mena effettivamente le danze in classifica generale, forte di una vittoria e cinque piazzamenti nelle prime sette posizioni. Un rendimento non dissimile da quello di Lisa Vittozzi, che insegue la norvegese a soli 22 punti di distanza, ribadendo di essere a sua volta una credibile candidata alla Coppa.

Elvira Öberg, altra papabile per la conquista della classifica generale, ha cominciato balbettando, ma a Hochfilzen ha ritrovato un eloquio convincente. Non si può dire altrettanto di Dorothea Wierer, la cui condizione atletica sta venendo affossata da ripetuti malanni. La decana della squadra azzurra non si è ancora proposta fra le prime dieci, fatto viepiù insolito per chi era abituata a frequentare la top-ten con costanza.

Due parole infine su Lena Häcki-Gross, reduce dal miglior risultato della carriera. Occhio alla svizzera, perché correrà in casa e ha cominciato l’anno in maniera brillante. Il sogno, per lei, sarà quello di artigliare a domicilio il primo trionfo della carriera.

