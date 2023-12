Biathlon, Lou Jeanmonnot salta la Sprint a Lenzerheide: i motivi dell’assenza della francese

Il Covid colpisce ancora nella Coppa del Mondo di biathlon. Dopo quanto accaduto alla tedesca Franziska Preuss, costretta a rinunciare alla tappa di Hochfilzen (Austria), si deve annotare una nuova defezione. Il riferimento è alla francese Lou Jeanmonnot, risultata positiva al Coronavirus, e quindi non al via delle prime gare in programma nel terzo appuntamento stagionale a Lenzerheide (Svizzera).

Sulle nevi elvetiche andranno in scena il 14 dicembre una Sprint, il 16 l’Inseguimento e il 17 una Mass Start. Jeanmonnot spera di recuperare per la Mass, come annunciato sul suo post su Instagram: “Tre settimane di emozioni altalenanti, terminate con il Covid-19. Non parteciperò alla Sprint, la missione sarà quella di esserci per la Mass Start“.

POST SU INSTAGRAM DI LOU JEANMONNOT

Un vero peccato per Jeanmonnot che ha iniziato la stagione in maniera convincente, in riferimento a quanto fatto a Östersund, dove ha dato un importante contributo alla Francia nella vittoria della Mixed Relay e salendo sul podio più alto della Sprint e dell’Inseguimento.

Attualmente la transalpina è seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo, distanziata di 20 punti dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e avendo due lunghezze di margine su Lisa Vittozzi. La sappadina ha la possibilità di approfittare di questa defezione, sperando però di salire di condizione, vista la bronchite con cui ha dovuto fare i conti nel corso delle prime due tappe.

Foto: Federico Angiolini