Basket: Varese domina l’anticipo contro Reggio Emilia. Hanlan e ancora Mannion protagonisti

La nuova avventura di Nico Mannion prosegue alla grandissima. Da quando è arrivato l’azzurro ha cambiato il volto della Openjobmetis Varese, che centra la seconda vittoria consecutiva. I lombardi hanno dominato contro Reggio Emilia nell’anticipo della quattordicesima giornata, imponendosi con un perentorio 116-93. Un successo che permette a Varese di portarsi a quota 10 punti, mentre Reggio Emilia manca il match point per l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.

Nico Mannion sfiora la doppia doppia con 19 punti e 8 assist. Grandissima partita anche di Olivier Hanlan, che firma 31 punti. Importantissimi anche i 22 punti di Gabe Brown. A Reggio Emilia, invece, non bastano i 24 punti di Jamar Smith e i 23 di Briante Brown

Inizio infuocato di Mannion che segna otto punti in avvio di partita e Varese vola sul +12 (16-4). Il play azzurro è totalmente infermabile e segna anche la quarta tripla consecutiva per il +19 dei padroni di casa (27-8). Alla prima sirena Varese è in vantaggio 39-17. Il copione della partita non cambia assolutamente anche nel secondo quarto. Si scatenano anche Hanlan e McDermott e Varese continua nel suo monologo offensivo. Dall’altra parte Reggio Emilia è completamente frastornata e non riesce a reagire. All’intervallo è addirittura 70-41 per i padroni di casa.

La partita è praticamente finita ed il secondo tempo è di pura amministrazione per Varese. La Openjobmetis sfiora anche i 40 punti di vantaggio nel terzo quarto, trascinata da un Olivier Hanlan da 31 punti quando mancano ancora dieci minuti da giocare. Varese entra nell’ultimo quarto avanti 95-69. Reggio Emilia segna 24 punti nell’ultima frazione, tirando fuori un po’ d’orgoglio. Alla fine comunque Varese vince 116-93.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 116-93 (39-17, 31-24, 25-28, 21-24)

Varese: Young 4, Ulaneo 10, Woldentensae, Librizzi 4, Virginio 3, Mannion 19, Spencer 8, Hanlan 31, McDermott 15, Brown 22

Reggio Emilia: Weber 23, Cipolla, Faye 8, Uglietti 5, Grant 2, Camara, Hervey 10, Galloway 9, Smith 24, Atkins 4, Vitali 6, Chillo 2

Credit Ciamillo

