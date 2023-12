Basket, l’Olimpia Milano perde anche Maodo Lo per 3 settimane. Mirotic fuori almeno 6 settimane

L’Olimpia Milano non riesce proprio a svuotare l’infermeria in questo incredibile inizio di stagione. Stanno diventando un calvario questi mesi per la squadra di Ettore Messina, dilaniata da una serie infinita di infortuni e problemi fisici all’interno della propria rosa.

L’ultimo in ordine di tempo a fermarsi è stato Maodo Lo. Il play tedesco aveva già accusato dei problemi all’inizio della sua avventura milanese ed ora è costretto ad un altro stop. L’Olimpia Milano ha comunicato che Lo ha riportato una lesione al muscolo adduttore breve e dovrà quindi restare lontano dai campi per almeno tre settimane.

La situazione in cabina di regia per Milano diventa un vero e proprio incubo. In questo momento nel ruolo di play è rimasto il solo Diego Flaccadori e quasi sicuramente Messina riproporrà Devon Hall in regia o proverà anche ad adattare in questo ruolo Giordano Bortolani.

Le notizie negative per l’Olimpia proseguono, visto che, dopo gli esami strumentali di quest’oggi, Nikola Mirotic sarà costretto ad un stop di almeno sei settimane, prima di essere rivalutato. L’ex Barcellona soffre del riacutizzarsi della tendinopatia ed è certamente un’assenza pesantissima per Milano.

Da capire ora cosa vorrà fare la società e se si interverrà sul mercato. Intanto venerdì c’è la sfida di Eurolega contro il Barcellona, ma con tutte queste assenze sembra davvero difficile per l’Olimpia competere su due fronti ad alto livello.

Credit Ciamillo