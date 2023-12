Basket, la Virtus Bologna sfida Venezia in Serie A. Trasferta a Reggio Emilia per la capolista Brescia, derby Varese-Milano

Nel weekend oramai alle porte la Serie A di basket scende in campo per la dodicesima giornata della regular season 2023-2024, con due anticipi in programma nel sabato sera e le restanti partite previste nella domenica dal pomeriggio fino alla sera. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono.

Nel primo anticipo delle 19:30 la capolista Germani Brescia affronta in trasferta l’Unahotels Reggio Emilia per provare a rimanere in vetta in solitaria, mentre gli emiliani cercano il secondo successo in fila per non perdere terreno dalle avversarie dirette. Alle 20:30 la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena l’Umana Reyer Venezia: entrambe le squadre inseguono la Leonessa a quota 16 punti, con i bianconeri reduci dal successo convincente in Eurolega contro il Baskonia. Passando poi a domenica 17 dicembre, alle 16:30 la Nutribullet Treviso sfida la Dolomiti Energia Trentino: i veneti si sono sbloccati e puntano al tris stagionale, mentre l’Aquila vuole continuare a rimanere nella parte alta della graduatoria insieme a Brescia, Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Alle 17:00 è il turno, invece, del match tra la Vanoli Cremona e la Bertram Tortona: le due compagini hanno voglia di riscattare le rispettive battute d’arresto dell’ultimo turno contro Nutribullet Treviso ed Estra Pistoia, per sperare ancora nella qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Mezz’ora più tardi, alle 17:30, arriva il derby lombardo – oltre ad essere una classica del nostro basket – tra l’Openjobmetis Varese e l’Olimpia Milano: i meneghini sono attesi dall’ostica trasferta in Eurolega contro il Barcellona di questa sera mentre in Campionato occupano l’ottavo posto con 12 punti, con i varesini in cerca di punti importanti per risalire la classifica dal terzultimo posto attuale. Altro derby regionale quello delle 18:15 tra la Givova Scafati e la GeVi Napoli: coach Matteo Boniciolli cerca il primo sigillo da quando guida i campani, mentre i partenopei vogliono rialzare la testa dopo i due ko consecutivi contro Pistoia e Reggio Emilia.

Alle 19:00 la sorprendente neo-promossa Estra Pistoia affronta la Carpegna Prosciutto Pesaro: i toscani hanno iniziato la stagione in Serie A nel migliore dei modi con una settima piazza (14 punti), mentre i marchigiani puntano al pronto riscatto dopo le ultime uscite poco positive. Completa la quattordicesima giornata il match delle ore 20:00 tra la Dinamo Sassari e la Happy Casa Brindisi: i sardi cercano altri punti per risalire posizioni in classifica, mentre i pugliesi vogliono abbandonare le sabbie mobili della zona retrocessione – ultimo posto con 4 punti, gli stessi di Treviso.

Credit: Ciamillo