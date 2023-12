Basket, il Paris liquida la Reyer Venezia per 100-70 in EuroCup

Brutta sconfitta esterna per la Reyer Venezia nell’undicesima giornata dell’EuroCup 2023-2024. All’Halle Georges Carpentier, i ragazzi di Neven Spahija si spengono dopo un buon primo quarto contro il Paris e perdono con un nettissimo 100-70. A causa di questo ko, la squadra veneta non riesce ad agganciare Joventut e Prometey (che hanno finora giocato una partita in meno) e scala in ottava posizione (ricordiamo che soltanto le prime sei accederanno ai playoff) con un record di 4-7 nel gruppo A, venendo superata anche dal BC Wolves (4-6). Sempre più primo invece il Paris con un record di 10-1.

Fondamentali questa sera per la compagine francese i 18 punti di Nadir Hifi, i 17 di Tyson Ward e i 13 punti e 6 assist di TJ Shorts, in una partita in cui ben sei giocatori della squadra di casa chiudono con la doppia cifra. Tra le fila di Venezia non bastano invece i 16 punti di Jordan Parks e i 13 di Alexander O’Connell.

L’inizio di partita è equilibrato: da una parte cominciano bene Parks, Brown Jr. e O’Connell, dall’altra rispondo colpo su colpo soprattutto Shorts (per lui sette punti nei primi 10′), Malcolm e Hifi e il primo quarto termina in perfetta parità (24-24). In apertura di secondo periodo si prosegue punto a punto per alcuni minuti, poi la coppia Hifi-Simon sale in cattedra e, con l’aiuto anche di Shorts e Ward, trascina i compagni sul +12 (51-39) prima dell’intervallo.

Dopo la pausa lunga Venezia prova a riaccendersi, ma dall’altra parte il Paris tiene percentuali altissime in zona offensiva e allunga addirittura fino al +32 (87-55), prima delle due triple di Wiltjer in chiusura di terzo quarto (87-61). Nell’ultima frazione poi la Reyer non riesce a cambiare marcia e per la squadra di casa diventa dunque un gioco da ragazzi controllare il vantaggio fino al 100-70 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PARIS BASKETBALL – UMANA REYER VENEZIA 100-70 (24-24, 27-15, 36-22)

Paris: Shorts 13, Malcolm 12, Hifi 18, Ward 17, Sy 9, Kratzer 2, Denis, Ngouama 11, Diawara 1, Jantunen 7, Simon 10, Logue

Reyer Venezia: Spissu 2, Tessitori 9, Casarin, De Nicolao A., O’Connell 13, Janelidze ne, Parks 16, Brooks ne, Simms 9, Wiltjer 9, Brown Jr. 7, Tucker 5

Credit: Ciamillo