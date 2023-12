Basket femminile: Serie A1, ecco la decima giornata con Bologna-Venezia big match

Tempo di decima giornata per la Serie A1 2023-2024 (anche se di fatto sarebbe la nona, con lo spostamento della settima a dicembre). C’è tanto da raccontare, c’è un big match che merita senz’altro attenzione e ci sono numerosi fattori che invitano a guardare cos’accadrà sui campi italiani.

RMB BRIXIA BASKET-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Sabato 2 dicembre, ore 17:00)

L’anticipo del sabato mette di fronte due squadre inaspettatamente vicine in classifica, con l’una che ha anche dato un discreto fastidio a Schio. L’altra, invece, può dirsi rinfrancata per il passaggio del turno in EuroCup e dal fatto di essere in striscia positiva da due partite. In palio, nei fatti, c’è la zona ottavo posto. La sfida a livello realizzativo è Garrick-Carangelo e Raca, rispettivamente seconda e ottave in questa stagione.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA (Domenica 3 dicembre, ore 15:00)

Il big match è questo, seconda contro prima. E le posizioni si potrebbero scambiare qualora arrivasse un successo interno, molto più che cercato soprattutto dopo la bruciante sconfitta sul campo del Basket Landes in Eurolega. Venezia, invece, arriva dal comodo superamento della prima fase in EuroCup. Il momento di forma, peraltro, è tutto dalla parte delle lagunari. In breve, l’attesa è tutta per lo spettacolo alla Segafredo Arena.

PASSALACQUA RAGUSA-FAMILA WUBER SCHIO (Domenica 3 dicembre, ore 17:00)

Trasferta complicata per due motivi in casa Famila: Ragusa ha iniziato a mettere insieme numeri importanti anche grazie alla leader realizzativa del campionato, Oderah Chidom, e inoltre non ci sarà il rientro diretto a Schio, ma il viaggio a Lublino per l’Eurolega. Intanto, però, fanno fede i cinque successi in fila e la bella performance di Valencia. Ci sarà spettacolo da vendere al PalaPadua. Per la squadra di Lino Lardo dovrebbe essere una delle ultime partite lontano dal PalaMinardi, attualmente sottoposto a lavori.

E-WORK FAENZA-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI (Domenica 3 dicembre, ore 18:00)

Per Faenza arriva un altro scontro davvero complicato nell’ottica di innalzare la propria posizione di classifica da quota 6 punti. Solo che le questioni complesse riguardano anche il Geas, che ha dovuto subire due sconfitte consecutive con in mezzo il giorno di riposo. All’atto pratico, è sfida fondamentale per trovare fiducia da una parte e dall’altra.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO (Domenica 3 dicembre, ore 18:00)

Battipaglia arriva dagli scossoni sulla propria stessa panchina. Si è infatti dimesso Vasilis Maslarinos, che non è riuscito a dare al club la prima vittoria su otto partite. La guida tecnica è per ora stata affidata a Franco Ghilardi e Federica Di Pace, ma arriva ora Campobasso, che sta costruendo tantissimo sulla coppia formata da Dedic e Kunaiyi-Akpanah per quel che riguarda la produzione offensiva: di fronte c’è la quota 12 punti.

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-OXYGEN ROMA (Domenica 3 dicembre, ore 18:00)

Al PalaLupe scontro di non facile lettura, se non altro perché ci sono cinque delle prime venti realizzatrici del campionato sul parquet: per San Martino Kostowicz, per Roma Dongue, Kalu, Romeo e Czukor. La squadra di coach Piazza sta sfruttando al meglio il fattore legato al comune passato, quella di Di Meglio ha appena ottenuto la seconda vittoria, al PalaTiziano contro Milano (che riposa), e vuole provare ad avere di più dalla panchina.

Credit: Ciamillo