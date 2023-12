Basket, Brescia espugna Scafati e sale in vetta alla classifica in Serie A. Primo successo stagionale per Treviso, Trento piega Venezia nel derby del Triveneto

Si sono completate da poco le tre partite del pomeriggio per la decima giornata della Serie A di basket 2023-2024 ovvero Scafati-Brescia, Treviso-Brindisi e Trento-Venezia. In attesa delle ultime due sfide che chiudono il turno (Varese-Cremona e Virtus Bologna-Tortona), andiamo a riepilogare brevemente come sono andate i match pomeridiani.

GIVOVA SCAFATI-GERMANI BRESCIA 83-89

La Germani Brescia espugna Scafati battendo una mai doma Givova (83-89) e si issa provvisoriamente in vetta alla classifica con otto vittorie in dieci giornate. Sono i padroni di casa ad iniziare meglio la sfida (9-4), con Brescia che prende le misure e pareggia grazie a Miro Bilan e Kenny Gabriel. David Logan e Pinkins danno nuovamente la scossa a Scafati, che chiude la prima frazione a +4 (25-21). Nel secondo quarto la partita rimane ancora equilibrata, con le due squadre che lottano punto a punto (34-33). Jason Burnell e John Petrucelli mantengono i giri elevati per i lombardi, ma due fiammate di Logan e di Nunge mantengono quattro lunghezze di vantaggio per i padroni di casa all’intervallo lungo (42-38). Nella ripresa la contesa procede come nei quarti precedenti, con la Givova che cerca di scappare venendo ripresa puntualmente dalla Leonessa (47-44). Bilan dall’arco mette la freccia per il sorpasso, con Rivers e Robinson che riportano subito i campani davanti. Nel finale di quarto Brescia riesce però a rimettere la freccia grazie ad un canestro dalla lunga distanza di Christon e due appoggi di Akele e Bilan (59-63). Nel parziale conclusivo la Givova si aggrappa ad Alessandro Gentile e Pinkins, ma gli ospiti rispondono subito con Gabriel (66-69). Scafati riesce a ritornare in vantaggio, ma Gabriel prima e Della Valle poi mandano in fondo alla retina i palloni del +5 a pochi minuti dalla sirena finale. Il duo Della Valle-Petrucelli conduce Brescia alla vittoria, con Robinson ed Alessandro Gentile che limitano lo scarto al 83-89 finale con cui si chiude la sfida.

TOP SCORER

Scafati: Nunge e Pinkins 16, Rivers 12

Brescia: Christon 19, Petrucelli e Bilan 13

NUTRIBULLET TREVISO-HAPPY CASA BRINDISI 86-60

La Nutribullet Treviso si sblocca! Dopo dieci giornate, infatti, la squadra di coach ‘Frank’ Vitucci trova il primo sigillo stagionale battendo la Happy Casa Brindisi per 86-60 di fronte al pubblico amico ed agganciando in classifica a due punti proprio i pugliesi. Partenza fulminante della Nutribullet (10-3), con i brindisini che non riescono a ricucire lo strappo e subiscono l’offensiva veemente dei veneti (16-3). Ci pensa Senglin a segnare i due punti che interrompono l’emorragia per il 23-5 alla prima sirena. Nel secondo quarto i trevigiani non alzano il piede dall’acceleratore e continuano a mantenere gli avversari a distanza, trascinati dal trio Zanelli-Allen-Mezzanotte per il +18. Jackson e Riismaa provano a scuotere la Happy Casa, ma Treviso non si scompone e la tripla di Bowman fissa il punteggio sul 45-23 al riposo di metà partita. Brindisi esce però con tutt’altro piglio dagli spogliatoi, grazie ad uno Sneed in grande spolvero e con un parziale di 0-8. Olisevicius appoggia in uscita dal time-out, ma Morris dall’arco accorcia per il -12 (49-37). Ci pensano però Bowman e D’Angelo Harrison – ex di turno, al pari del coach Vitucci – a riportare la Nutribullet a +17 dopo 30’ di gioco (59-42). Nel quarto conclusivo Treviso non cala l’intensità e vola letteralmente nel punteggio senza mostrare il fianco agli ospiti, con Olisevicius e l’ex Trento Mezzanotte che aggiornano il massimo vantaggio a +26. Senglin e Riismaa provano a rendere meno pesante il passivo per il 86-60 con cui esulta il pubblico del Palaverde per la prima vittoria della Nutribullet in questo campionato.

TOP SCORER

Treviso: Bowman 19, Olisevicius 15, Zanelli 13

Brindisi: Senglin 17, Morris 13, Sneed 11

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UMANA REYER VENEZIA 106-79

La Dolomiti Energia Trentino non lascia spazio all’Umana Reyer Venezia: l’Aquila, infatti, prevale nettamente sugli oro-granata per 106-79 e li aggancia in classifica a quota 14 punti. Break in avvio dei trentini (8-3), con la Reyer che accorcia grazie a Tucker (12-9). Trento riesce però a toccare il vantaggio in doppia cifra (23-13) senza concedere possibilità di replica agli avversari: la tripla di Quinn Ellis vale il 33-17 con cui si va alla prima pausa breve. Nel secondo quarto i bianconeri non intendono rilassarsi e continuano a mantenere le marce elevate (39-23), con l’Umana che non riesce a contenere l’attacco trentino e fatica ad avvicinarsi: Grazulis appoggia il pallone del +21 (46-25), con coach Spahija che cavalca l’onda di un Tucker ispirato (23 punti per lui alla fine). Due liberi per parte di Hubb e Spissu valgono il 60-38 con cui si conclude il primo tempo. Nel terzo quarto il copione del match non cambia, con la Dolomiti Energia che detta i ritmi e Venezia che cerca invano di impensierire la squadra di coach Galbiati: Prentiss Hubb è perfetto dall’arco per il +24 (72-48), con la Reyer che ha un timido sussulto per il -16 (78-62). Due canestri dalla lunetta di Cooke ed un gancio di Wiltjer fissano il punteggio sul 81-64 alla terza sirena. Nella frazione decisiva l’Aquila continua a rimanere sopra i venti punti di margine (87-64), mentre l’Umana ha esaurito le energie per provare a colmare anche parzialmente il gap: Toto Forray appoggia il pallone per superare quota cento (101-72), con Trento che gioca anche col cronometro fino alla sirena finale che sancisce il netto successo per 106-79 dei padroni di casa nel derby del ‘Triveneto’.

TOP SCORER

Trento: Hubb 22, Grazulis e Baldwin 15

Venezia: Tucker 23, Wiltjer 17, Parks 12

Credit: Ciamillo