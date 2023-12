Australian Open 2024, Nick Kyrgios rinuncia allo Slam di Melbourne

Dopo l’annuncio della sua iscrizione su OnlyFans per mostrare ai suoi tifosi tutta la propria vita, Nick Kyrgios ha rivelato le sue intenzioni future, circa la presenza all’edizione 2024 degli Australian Open. Ebbene, il talentuoso ed eccentrico giocatore australiano non sarà in campo a Melbourne. I problemi al polso che lo stanno attanagliando da diverso tempo l’hanno costretto al forfait.

“E’ una grande delusione per me, qui ho tanti ricordi straordinari. Voglio solo tornare a giocare al massimo e farlo bene, ma mi serve più tempo“, le parole usate da Kyrgios. Finalista a Wimbledon nel 2022, l’estroso aussie aveva saltato l’Australian Open quest’anno e si era successivamente poi sottoposto a un’operazione al ginocchio.

Vi era stato un tentativo di tornare a giocare a Stoccarda, ma dopo un turno si era ritirato, cancellandosi dai Championships londinesi poco dopo. Di conseguenza, Kyrgios sarà nel Major solo nelle vesti di commentatore televisivo, come già ha fatto negli ultimi tornei andati in scena.

