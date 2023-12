Tennis, la programmazione di Matteo Arnaldi: si parte da Brisbane

Matteo Arnaldi ha già iniziato la sua avventura in Australia. Il ligure, reduce dal successo in Coppa Davis a Malaga, riparte per una nuova stagione con l’obiettivo di entrare nella top-20 del ranking, dopo aver disputato un 2023 strepitoso, concluso da n.44 e partito ben oltre la 100ma posizione mondiale.

Una crescita frutto della grande voglia di lavorare e di migliorare, che lo accomuna sotto il profilo della mentalità a Jannik Sinner. Ecco che Arnaldi e il suo tecnico Alessandro Petrone hanno già stabilito quali passi seguire all’inizio del 2024 per dare seguito all’ascesa. I margini di miglioramento sono ancora ampli, pensando alle criticità del servizio e sul dritto.

Tuttavia, l’attitudine è quella giusta e ci sono delle indubbie qualità tennistiche. La sua annata riprenderà a partire dal 31 dicembre in quel di Brisbane, nel torneo che sancirà anche il ritorno agonistico di Rafael Nadal. Per questo i motivi di interesse non mancheranno. A seguire, dall’8 al 14 gennaio, Matteo sarà in azione ad Adelaide per arrivare ancor più pronto agli Australian Open (14-28 gennaio).

Probabile che, dopo lo Slam australiano, Arnaldi effettui un richiamo di preparazione e torni in campo in Messico, prima dell’avventura del Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells e di Miami in successione. Una parte di stagione che potrebbe essere favorevole al tennista nostrano, visto il gradimento del cemento outdoor, anche sulla base di quanto fatto vedere agli US Open 2023.

Foto: LaPresse