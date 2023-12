Australian Open 2024, la entry list delle qualificazioni femminili: ci sono tre italiane

Tre italiane parteciperanno alle qualificazioni femminili degli Australian Open 2024, primo Slam dell’ormai nuova imminente stagione di tennis. L’appuntamento è dall’8 all’11 gennaio, in palio gli ultimi pass per il tabellone principale sul cemento di Melbourne. Cercheranno di centrare l’obiettivo Sara Errani (numero 105 al mondo), Lucrezia Stefanini (numero 123 del ranking WTA) e Nuria Brancaccio (numero 206 in classifica).

La più alta in classifica a prendere parte alle qualificazioni è Kamilla Rakhimova, numero 99 della graduatoria appena davanti alla cinese Yafan Wang. A chiudere il lotto delle partenti è la ceca Dominika Salkova, numero 224 al mondo. Silvia Ambrosio è la 21ma riserva e difficilmente avrà modo di scendere in campo.

ENTRY LIST QUALIFICHE FEMMINILI AUSTRALIAN OPEN

99. Kamila Rakhimova (Russia)

100. Yafan Wang (Cina)

102. Dayana Yastremska (Ucraina)

103. Tamara Zidansek (Slovenia)

SR. Emma Raducanu (Gran Bretagna)

104. Renata Zarazua (Messico)

105. Sara Errani (Italia)

106. Kaja Juvan (Slovenia)

SR. Su-Wei Hsieh (Cina Taipei)

108. Katie Volynets (USA)

109. Marina Bassols Ribera (Spagna)

110. Laura Pigossi (Brasile)

111. Brenda Fruhvirtova (Repubblica Ceca)

112. Erika Andreeva (Russia)

113. Elizabeth Mandlik (USA)

114. Arina Rodionova (Australia)

116. Emiliana Arango (Colombia)

117. Alizé Cornet (Francia)

118. Anna Bondar (Paesi Bassi)

119. Olga Danilovic (Serbia)

120. Mai Hontama (Giappone)

121. Harriet Dart (Gran Bretagna)

122. Maria Lourdes Carle (Argentina)

123. Lucrezia Stefanini (Italia)

124. Astra Sharma (Australia)

125. Nuria Parrizas Diaz (Spagna)

127. Rebecca Peterson (Svezia)

128. Elena-Gabriela Ruse (Romania)

129. Sara Bejlek (Repubblica Ceca)

130. Rebecca Sramkova (Slovacchia)

131. Hailey Baptiste (USA)

133. Jessika Ponchet (Francia)

134. Daria Snigur (Ucraina)

135. Anna-Lena Friedsam (Germania)

136. Eva Lys (Germania)

137. Heather Watson (Gran Bretagna)

138. Viktoria Hruncakova (Slovacchia)

139. Julia Riera (Spagna)

140. Darja Semenistaja (Lettonia)

141. Maria Timofeeva (Russia)

142. Celina Naef (Svizzera)

143. Dalma Galfi (Ungheria)

144. Valeria Savinykh (Russia)

145. Katherina Sebov (Canada)

146. Sachia Vickery (USA)

147. Jil Teichmann (Svizzera)

152. Arianne Hartono (Paesi Bassi)

153. Martina Capurro Taborda (Argentina)

154. Leolia Jeanjean (Francia)

155. Tereza Martincova (Repubblica Ceca)

SR. Francesca Jones (Gran Bretagna)

156. Yuliia Starodubtseva (Ucraina)

157. Chloe Paquet (Francia)

158. Anastasia Tikhonova (Russia)

159. Jessica Bouzas Maneiro (Spagna)

160. Panna Udvardy (Ungheria)

161. Fiona Ferro (Francia)

162. Su Jeong Jang (Corea del Sud)

163. Gabriela Knutson (Repubblica Ceca)

164. Zeynep Sonmez (Turchia)

165. Jule Niemeir (Germania)

166. Mirjam Bjorklund (Svezia)

167. Simona Walter (Svizzera)

168. Kaia Kanepi (Estonia)

169. Ann Li (USA)

170. Yuriko Lily Miyazaki (Giappone)

171. Aliona Bolsova (Spagna)

172. Storm Hunter (Australia)

173. Katarina Zavatska (Ucraina)

174. Petra Marcinko (Croazia)

SR. Tara Wurth (Croazia)

175. Alina Korneeva (Russia)

176. Solana Sierra (Argentina)

177. Rebecca Marino (Canada)

178. Noma Noha Akugue (Germania)

179. Raluka Serban (Cipro)

180. Ella Seidel (Germania)

181. Natalija Stevanovic (Serbia)

182. Himeno Sakatsume (Giappone)

183. Polina Kudermetova (Russia)

184. Irina Bara (Romania)

185. Jana Fett (Croazia)

186. Ekaterina Makarova (Russia)

187. Elsa Jacquemot (Francia)

188. Timea Babos (Ungheria)

189. Ysaline Bonaventure (Belgio)

190. Alexandra Eala (Filippine)

192. Anastasia Zakharova (Russia)

193. Veronika Erjavec (Slovenia)

194. Miriam Bulgaru (Romania)

195. Carole Monnet (Francia)

196. Sinja Kraus (Austria)

197. Katarzyna Kawa (Polonia)

198. Elvina Kalieva (USA)

199. Moyuka Uchijima (Giappone)

200. Carol Zhao (Canad)

201. Iryna Shymanovich (Bielorussia)

202. Sofya Lansere (Russia)

203. Darya Astakhova (Russia)

205. Daria Saville (Australia)

206. Priscilla Hon (Australia)

207. Alice Robbe (Francia)

208. Ankita Raina (India)

209. Nuria Brancaccio (Italia)

210. Yuliya Hatouka (Bielorussia)

211. Francisca Jorge (Portogallo)

212. Destanee Aiava (Australia)

213. Ya Yi Yang (Cina Taipei)

214. Suzan Lamens (Paesi Bassi)

215. Jaimes Fourlis (Australia)

216. Lina Gjorcheska (Macedonia del Nord)

217. Lulu San (Svizzera)

218. Andreea Mitu (Romania)

219. Nigina Abduraimova (Uzbekistan)

220. Ye-Xin Ma (Cina)

221. Valentini Grammatikopoulou (Grecia)

222. McCartney Kessler (USA)

223. Despina Papamichail (Grecia)

224. Dominika Salkova (Repubblica Ceca)

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...