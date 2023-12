ATP Brisbane: subito un match di lusso per Rafael Nadal, sfida a Dominic Thiem

Riparte con una sfida di lusso il cammino di Rafael Nadal nel circuito ATP dopo il lungo stop. Il maiorchino tornerà in campo in quel di Brisbane, in Australia e nel primo turno affronterà l’austriaco Dominic Thiem.

Sfida tra una Wild Card, quella assegnata all’iberico, ed un qualificato (battuto l’azzurro Zeppieri in tre set), che infiammerà sicuramente il pubblico australiano.

Tantissimi i precedenti tra i due, addirittura quindici, la maggior parte giocati sulla superficie più amata da entrambi, la terra rossa. Nadal è avanti nove a sei nel testa a testa.

Gli unici due precedenti sul cemento all’aperto sono quelli del 2018 agli US Open (vinse Nadal ai quarti di finale in cinque set) e del 2020 agli Australian Open (cinque set per il successo di Thiem).

