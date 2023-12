Rafael Nadal torna dopo 347 giorni: sconfitta all’esordio in doppio. E ora c’è Thiem

Rafael Nadal ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 347 giorni di assenza (non giocava dagli Australian Open 2023). Il fuoriclasse spagnolo ha infatti disputato il primo turno del torneo di doppio all’ATP 250 di Brisbane, ma il rientro non è stato trionfale per l’ex numero 1 al mondo.

Il mancino di Manacor, che ha scelto il connazionale Marc Lopez come suo compagno (insieme hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016), si è dovuto arrendere al cospetto degli australiani Max Purcell e Jordan Thompson, capaci di imporsi per 6-4, 6-4.

Rafael Nadal è apparso inizialmente contratto, poi è cresciuto alla distanza e si è fatto apprezzare al servizio. Questo incontro serviva per ritrovare il giusto feeling con il campo, ma il primo vero esame andrà in scena tra un paio di giorni quando esordirà in singolare: sempre a Brisbane affronterà l’austriaco Dominic Thiem (capace di superare le qualificazioni eliminando Giulio Zeppieri). S

arà la rivincita delle finali del Roland Garros 2018 e 2019, quando si impose lo spagnolo. Nadal è avanti per 9-6 nei precedenti con il vincitore degli US Open 2020. Il mirino è chiaramente puntato sugli Australian Open, che scatteranno il prossimo 14 gennaio, ma gli obiettivi della stagione sono due: il Roland Garros e le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...