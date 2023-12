United Cup 2024, Stati Uniti-Gran Bretagna 2-1: Fritz guida la rimonta americana

Buona la prima per gli Stati Uniti nella United Cup 2024, ma quanta fatica per la squadra americana per avere la meglio della Gran Bretagna. Il protagonista di giornata è senza alcun dubbio Taylor Fritz, che ha guidato la rimonta degli USA, vincendo il suo singolare e poi completando l’opera in doppia con Jessica Pegula, che, invece, si era fatta sorprendere da Katie Boulter nel primo match in programma.

Infatti la Gran Bretagna era riuscita a passare in vantaggio grazie allo splendido successo di Boulter, che ha rimontato la numero cinque del mondo, andando ad imporsi in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Una battaglia clamorosa e che ha vissuto continui ribaltamenti, ma che sembrava essere finito con Pegula avanti 3-0 con doppio break nel secondo set. Invece clamoroso recupero di Boulter, che ha portato la sfida al terzo, vincendolo poi per 6-4 dopo aver recuperato ancora un break di svantaggio.

Gran Bretagna così sull’1-0 e ad una sola vittoria dal passaggio del turno. Taylor Fritz, però, pareggia i conti dopo il singolare maschile, superando 7-6 6-4 Cameron Norrie dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. Il numero dieci del mondo scappa subito avanti di un break nel primo set, ma si fa riprendere nel nono gioco, ma poi vince al tie-break. Nel secondo set l’equilibrio viene spezzato dal break di Fritz nel nono game, con l’americano che poi chiude 6-4.

Diventa decisivo il doppio misto, dove la coppia Fritz/Pegula riesce ad imporsi al super tie-break contro Skupski/Boulter per 1-6 7-6 10-7 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. I britannici sembrano in pieno controllo del match, avanti di un set ed un break (1-6 1-2), ma gli americani sono riusciti a rimontare alla fine a conquistare il punto decisivo.

Tutto ancora in pienissima corsa nel gruppo C, dove può ancora succedere di tutto. Sarà decisiva la sfida di domani tra Stati Uniti ed Australia. Gli americani sono favoriti in entrambi i singolari, ma attenzione ai padroni di casa che non vorranno certamente abbandonare la competizione già alla prima fase.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...