ATP Brisbane 2024: Matteo Berrettini ripartirà dalle qualificazioni. Gli avversari che potrebbe incrociare

Matteo Berrettini vuole che il 2024 sia l’anno della rinascita. Dopo una stagione difficile come quella scorsa che lo ha fatto sprofondare fino quasi ad uscire dalla top 100, il romano ha scelto di ripartire assieme a Francisco Roig, per anni nel team di Rafa Nadal, per riemergere dalle sabbie mobili. La ripartenza dovrebbe avvenire a Brisbane, infortunio al piede permettendo.

Matteo ha avuto difatti un problema al piede negli scorsi giorni, mentre si allenava a Torino. A pochi giorni dall’inizio del 250 australiano, non è sicuramente una buona notizia per lui che dovrà ripartire dalle qualificazioni per accedere in un tabellone principale che prevede giocatori come Holger Rune, Grigor Dimitrov, Ben Shelton, Rafa Nadal (con una wild card) ed il nostro Matteo Arnaldi.

Ma chi potrebbero essere gli avversari di Matteo nelle qualificazioni? I giocatori con la classifica più alta sono Aleksandar Vukic, Thanasi Kokkinakis e Christopher O’Connell, numero 62, 65 e 68 al mondo. Dietro di loro altri giocatori comunque pericolosi, come il ceco Tomas Machac,il francese Gregore Barrere, lo statunitense Alex Michelsen e l’austriaco Dominic Thiem.

Essendo il quindicesimo del tabellone di qualificazione, non è escluso che Matteo possa affrontare immediatamente uno dei migliori già al debutto per farsi largo nel tabellone principale. Sempre che smaltisca l’ennesimo infortunio della sua carriera.

