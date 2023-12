ATP Brisbane 2024, fissate data e ora e del sorteggio: Arnaldi nel tabellone principale, curiosità su Nadal

Il 30 dicembre alle ore 00.00 italiane (09.00 locali) ci sarà il sorteggio del tabellone principale dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Al di là della United Cup 2024, sarà questo l’evento che catalizzerà l’attenzione degli appassionati a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio dell’anno venturo.

Un torneo nel quale avrebbe dovuto prendere parte Matteo Berrettini, partendo dalle qualificazioni, ma i soliti problemi fisici hanno costretto il romano a rinunciare. Nelle “quali” risultano iscritti, dunque, Giulio Zeppieri, Federico Gaio e Alessandro Giannessi. Nei main draw, invece, partirà Matteo Arnaldi che vorrà dar seguito a brillanti riscontri degli ultimi mesi.

Il ligure ha scalato la classifica e attualmente è n.44 del mondo, dopo che a gennaio 2023 era abbondantemente fuori dalla top-100. Sembra passato un secolo, ma in realtà non è così. Il percorso compiuto dall’allievo di Alessandro Petrone è stato impressionante, impreziosito poi da quanto fatto in Coppa Davis nella Finale contro l’Australia, con l’importante affermazione contro Alexei Popyrin.

Un torneo che ha in sé iscritti di primissimo livello come il danese Holger Rune, il bulgaro Grigor Dimitrov, gli americani Ben Shelton e Sebastian Korda, i russi Aslan Karatsev e Roman Safiullin, lo scozzese Andry Murray e soprattutto Rafa Nadal.

Lo spagnolo è giunto a Brisbane in queste ore e sicuramente sarà l’osservato speciale. Fuori praticamente un anno dal circuito per problemi fisici, Rafa ha ripreso la sua attività e le sensazioni in allenamento sono state confortanti. In questa circostanza capiremo meglio come staranno le cose, in prospettiva degli Australian Open 2024 (14-28 gennaio).

