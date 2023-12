Atletica, Sintayehu Vissa: “So di valere di più. In squadra c’è competizione, debutterò a gennaio”

Trasferitasi negli Stati Uniti, in Colorado, per studiare e ovviamente proseguire al meglio la sua carriera, Sintayehu Vissa è una delle italiane di punta per il futuro nel mezzofondo (800 e 1500 m). L’azzurra è stata intervistata in esclusiva da Ferdinando Savarese nella trasmissione Sprint2U su Youtube di OA Sport.

Il bilancio della stagione: “Ho raggiunto il minimo per le Olimpiadi ai Mondiali nei 1500 metri. Purtroppo non è bastato per superare il turno e mi è rimasto un po’ di amaro in bocca. In ogni caso non devo rincorrere il tempo per andare Parigi. Ho già la serenità di aver trovato il tempo, so che valgo di più. Il bilancio è positivo, ogni anno si migliora e quindi non posso lamentarmi”.

In casa Italia si stanno mettendo in luce diverse mezzofondiste, da Ludovica Cavalli a Gaia Sabbatini: “È bello avere competizione per tutte. Più tensione, c’è più da fare, ma alla fine è lo sport e l’atletica è bella per questo”.

La preparazione: “Sta andando bene. Quest’anno stiamo lavorando tanto. L’anno scorso ero inesperta, adesso sappiamo dove sono i margini, dove possiamo lavorare di più. Abbiamo iniziato a fine ottobre e un po’ alla volta abbiamo ricostruito i fondamentali. Per scelte non abbiamo fatto nessuna campestre. Non posso che caricarmi per l’anno. Non posso chiedere più di così. A fine gennaio inizio la stagione e proverò un 5000 metri, che ci sta nonostante io veda 800m e 1500m le mie discipline preferite”.

Tra Europei a Roma ed Olimpiadi? “Non ho mai fatto entrambe. Se devo pensarci direi che preferisco le Olimpiadi. Gli Europei sono un po’ più facili, mentre non sai quante Olimpiadi puoi fare nella vita, quindi l’occasione è assolutamente da prendere”.

L’INTERVISTA COMPLETA A SINTAYEHU VISSA

Foto: Grana/FIDAL