Atletica, Laura Pellicoro apre la stagione indoor: personale sui 3000 metri a Boston

Negli USA sono già incominciate le gare indoor e Laura Pellicoro si è prontamente messa in mostra. L’azzurra ha infatti firmato il proprio primato personale sui 3000 metri, correndo un interessante 9:00.46 a Boston. La portacolori della Bracco Atletica, passata agli onori della cronaca per il doppio trionfo alle Universiadi di Chengdu (medaglia d’oro sugli 800 e i 1500 metri la scorsa estate), ha migliorato di oltre tre secondi il suo precedente di 9:03.81 ottenuto a febbraio in quel di Seattle.

La non ancora 23enne brianzola, studentessa in biologia a Portland, ha concluso al secondo posto nella seconda serie andata in scena su un anello da 200 metri in occasione dello Sharon Colyear-Danville Season Opener (ricordiamo che i 3000 metri sono la distanza più lunga in sala). Laura Pellicoro era reduce dal 41mo posto nelle finali NCAA di corsa campestre, pochi mesi fa era scesa a 4:08.52 sui 1500 metri all’aperto.

Foto: FIDAL