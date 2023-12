Atletica, Andy Diaz vince il meeting di Pamplona nel triplo: 16.90 metri con rincorsa dimezzata

Andy Diaz saluta il 2023 con un bel successo al meeting indoor di Pamplona (in Spagna) e può guardare con ottimismo alla stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’italo-cubano si è imposto ieri nel salto triplo in occasione del Navarra Indoor Athletics con 16,90 metri in una gara affrontata con la rincorsa ridotta a soli sette passi, quindi dimezzata rispetto a quella normale.

“È un risultato migliore del previsto perché con la rincorsa breve non credevo di avvicinare così tanto i diciassette metri e sono partito subito nel modo giusto. Se si considera che ho lasciato allo stacco una trentina di centimetri, questa gara mi fa capire che sono già in buona forma“, il commento del primatista italiano al termine della competizione iberica.

“Non c’è niente di meglio che concludere l’anno vincendo, anche dal punto di vista mentale, ma in realtà il 2023 deve ancora finire con gli allenamenti di questi due giorni… Ora penso a continuare la preparazione e potrei fare un paio di gare prima degli Assoluti indoor di Ancona a metà febbraio che voglio onorare al massimo“, ha aggiunto l’azzurro.

Il 28enne portacolori della Libertas Unicusano Livorno, che potrà indossare la maglia della Nazionale solo dal 1° agosto 2024, ha eguagliato al quinto tentativo la misura ottenuta dal portoghese Tiago Pereira, effettuando però il sorpasso decisivo in classifica grazie ad una seconda miglior prestazione (il 16,87 del primo turno). La serie ha visto anche un 16,83 ed un 16,73, oltre ad un 16,61 all’ultimo salto ed un nullo.

Foto: Lapresse

