Ciclocross, Wout Van Aert in cerca del poker a Zolder senza van der Poel

Per una volta non andrà in scena il duello. Quella tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel è una rivalità che anima il mondo del ciclismo su strada e soprattutto del ciclocross: un testa a testa degno di una rivalità calcistica tra due superpotenze.

Finora ha avuto la meglio in questa stagione sempre van der Poel che anche ieri ha dominato la tappa di Coppa del Mondo per Santo Stefano a Gavere. Ma Van Aert è apparso in crescita di condizione sia nel finale di gara di Anversa che nella prova di Gavere: non ha vinto semplicemente perché di fronte c’era un vero e proprio extraterrestre.

Van Aert ha però un gran feeling con il superprestige di Zolder che si svolgerà oggi: due vittorie nelle ultime edizioni, quella dello scorso anno proprio davanti a van der Poel che oggi non sarà presente. Non sarà ai nastri di partenza neppure Tom Pidcock: il belga è quindi il favorito d’obbligo per la gara di casa.

Ci saranno degli avversari comunque temibili per il corridore della Jumbo-Visma: proverà a contendergli il successo Eli Iserbyt, largamente al comando della classifica generale Superprestige. Occhio anche a Joris Nieuwenhuis, che ha vinto le ultime due gare in questo circuito e a Niels Vandeputte che occupa la seconda posizione in graduatoria.

Foto: Eurosport

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...