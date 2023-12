A che ora gareggia Benedetta Pilato oggi? Orario semifinale Europei nuoto, dove vederla in tv e streaming

Si sono aperti gli Europei di nuoto in vasca corsa ad Otopeni (Romania) ed in acqua in questa prima giornata è già scesa Benedetta Pilato. La pugliese si è qualificata senza troppe preoccupazioni per la semifinale dei 100 rana, vincendo la propria batteria e concludendo con il quarto tempo complessivo.

Pilato ha concluso con il tempo di 1’05”21, decisamente distante dal suo record italiano (1’03”55). Sicuramente un crono che alto, ma era pur sempre la mattina e la prima giornata. Probabilmente Benedetta ha voluto anche tirare un po’ il fiato e spingerà molto di più questo pomeriggio in semifinale.

Con lei in batteria c’era anche Martina Carraro, che ha concluso alle sue spalle ad appena cinque centesimi. La ligure ha chiuso con il quinto tempo complessivo e ci sarà anche lei in semifinale. Un evidenza le prime tre della graduatoria, ovvero l’estone Eneli Jefimova (1:04.28), l’olandese Tes Schouten (1:04.31), che sarà la principale avversaria di Pilato nella propria semifinale e la svedese Sophie Hansson (1:04.77).

La prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO SEMIFINALE BENEDETTA PILATO 100 RANA

Martedì 5 dicembre

ore 17.32 – Prima semifinale 100 rana Europei vasca corta

AVVERSARIE BENEDETTA PILATO SEMIFINALE 100 RANA

Tara Vovk (Svk)

Kara Hanlon (Gbr)

Diana Petkova (Bul)

Tes Schouten (Ned)

Maria Romanjuk (Est)

Imogen Clark (Gbr)

Kristyna Horska (Cze)

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse