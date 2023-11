YOG 2024, Dominik Windisch selezionato come “Athlete Role Model”

Gangwon, città della Corea del Sud, ospiterà dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024 i Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024, rassegna che si avvarrà anche per quest’anno della presenza dei cosiddetti “Athlete Role Models” (ARM), personalità d’esperienza che fungeranno da mentori per i giovani talenti che prenderanno parte alle gare.

Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, il Comitato Olimpico Internazionale ha svelato la lista dei diciassette sportivi che ricopriranno tale ruolo, tra i quali spicca anche l’ex biathleta italiano Dominik Windisch, leggenda azzurra capace di conquistare in carriera la bellezza di tre medaglie di bronzo olimpiche (staffetta mista a Sochi 2014, sprint e staffetta mista a PyeongChang 2018).

Kaveh Mehrabi, personalità interna al CIO, attraverso una nota ha sottolineato l’importanza degli Athlete Role Models in un contesto come quello delle Olimpiadi Invernali Giovanili: “I giovani atleti guardano agli olimpionici con ammirazione e cercano di seguire le loro orme, nello sport così come nella vita. Gli ARM incarnano i valori dell’olimpismo e fungono da fari di eccellenza, rispetto ed amicizia, cercando di guidare gli atleti più giovani verso il raggiungimento dei propri sogni”, ha concluso il direttore del Dipartimento Atleti del CIO.

Oltre all’azzurro, ricopriranno il ruolo di ARM anche Jackie Narracott (skeleton), Won Yun-Jong (bob), Jennifer Dodds (curling), Kim Chang-Min (curling), Eliza Tiruma (slittino), Sascha Benecken (slittino), Vanessa Hinz (biathlon), Min Yura (pattinaggio), Michal Brezina (pattinaggio), Nao Kodaira (speed skating), Viktor Polasek (salto con gli sci), Carina Vogt (salto con gli sci), Han Da Som (sci di fondo), Magnus Boee (sci di fondo), Sami Kennedy-Sim (sci freestyle) ed Eric Frenzel (combinata nordica).

