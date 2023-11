Universiadi Torino 2025: la prima edizione di sempre senza barriere

Manca oltre un anno alle Universiadi 2025 di Torino, ma prosegue velocissimo l’avvicinamento ad una manifestazione che torna proprio nel luogo d’origine (la prima edizione nel 1959). Quel che si disputerà dal 13 al 25 Gennaio 2025 sarà un’Universiade storica, visto che sarà la prima senza barriere e con la possibilità per gli atleti paralimpici di competere con i normodotati.

Questo annuncio è arrivato dorante un evento organizzato presso Casa Tennis in Piazza Castello, creata proprio per l’occasione delle ATP Finals nel capoluogo piemontese. Una decisione che conferma la volontà della Federazione dello Sport Universitario Italiano (FederCUSI) di promuove azioni concrete di inclusione sociale, attraverso la pratica di attività motoria e sportiva a livello nazionale e territoriale.

Così ha commento il presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025, Alessandro Ciro Sciretti: “Annunciamo oggi una grande novità, perché Torino 2025 sarà l’Universiade di tutti e per tutti. L’Universiade aperta per la prima volta agli atleti paralimpici, che potranno competere nelle discipline sportive della neve insieme agli atleti normodotati. A Torino, dunque, un’altra prima volta dopo l’invenzione delle Universiadi nel 1959, sulla spinta dell’intenzione del nostro territorio di innovare nell’insegna della sostenibilità sociale. Vi aspettiamo a Torino 2025”.

Questo il messaggio del direttore dei Giochi invernali della FISU, Milan Augustin: “Ci abbiamo lavorato negli ultimi due anni con il Comitato organizzatore e con la FIS, perché questo progetto è da tempo inserito nella strategia globale a lungo termine della FISU per il 2027, per cui sono molto felice di questa novità. Questa è una giornata storica per tutto il movimento dello sport universitario che, ancora una volta da Torino dove tutto è nato grazie a Primo Nebiolo, aggiunge un’altra opportunità importante, ovvero quella di partecipazione anche ai para-atleti con disabilità visive, o delle categorie Sitting e Standing nello sci alpino e nello sci di fondo. Era molto importante partire con questa nuova pagina, che speriamo di allargare in termini di discipline e di numeri nel corso delle future edizioni che seguiranno l’esempio virtuoso di Torino 2025”.

