WTA Finals 2023, vittorie di Iga Swiatek e di Ons Jabeur a Cancun. Gauff e Vondrousova ko

Nessun verdetto definitivo è arrivato dagli incontri che sono andati in scena nel quarto giorno delle WTA Finals 2023 a Cancun (Messico). Il Master del tennis femminile, che tante polemiche sta alimentando dal punto di vista organizzativo, ha visto impegnate le ragazze del Chetumal Grup. Ebbene, sul cemento dell’”Estadio Paradisus” sono arrivati i successi di Iga Swiatek e di Ons Jabeur.

Swiatek (n.2 del ranking) ha sconfitto con il punteggio di 6-0 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco la testa di serie n.3, Coco Gauff. Un match nel quale la polacca ha fatto valere le sue eccellenti qualità al rimbalzo, facendo la differenza specialmente dal lato del dritto rispetto a Gauff.

Iga non ha ancora la certezza di essere in semifinale, vista la vittoria di Jabeur (n.6) contro Marketa Vondrousova, n.7 del seeding. Ons si è presa la rivincita nei confronti della ceca, ricordando la Finale di Wimbledon di quest’anno, uscendo vittoriosa con lo score di 6-4 6-3 in quasi 90′ di gioco.

Un successo dal sapore particolare per Jabeur dal momento che la tennista tunisina ha annunciato che donerà parte del proprio prize money per aiutare i palestinesi, in riferimento al conflitto di questi giorni tra Israele e Hamas.

#HumanityFirst In an emotional interview, Tunisian tennis star Ons Jabeur announced she is donating part of her WTA Finals prize money to help Palestinians

“I can’t be happy with this win,” she said as she fought back tears..!! pic.twitter.com/z3M87N5WmL

— Peace World® (@Murshed_Rasif) November 2, 2023