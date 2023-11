WTA Finals 2023, Iga Swiatek è la seconda finalista a Cancun. Sconfitta in due set Aryna Sabalenka

Prossime a una conclusione. Non è stata certamente un’edizione delle WTA Finals da incorniciare quella che si sta svolgendo a Cancun, in Messico. Un disastro organizzativo senza precedenti, affossato anche dalle condizioni meteorologiche che hanno costretto gli organizzatori a posticipare la Finale del Master del tennis femminile. E così, nella nottata italiana, è arrivato il nome della seconda finalista dell’evento in questione.

Si tratta della polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo), che ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2 la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1 del ranking). Una partita nella quale Swiatek si è mostrata molto incisiva in risposta, mettendo sempre pressione alla sua avversaria. E così la polacca, in caso di successo nell’atto conclusivo (non prima delle 22.3o italiane) contro la statunitense Jessica Pegula tornerà in vetta alla classifica mondiale.

Nel primo set, si è ricominciato dal 2-1 in favore della 22enne di Varsavia, vista l’interruzione per il maltempo. Swiatek ha subito fatto capire all’avversaria il suo status, il break nel quarto game ne è stata la dimostrazione. Sabalenka ha cercato di rientrare, ma la polacca ha saputo cancellare la chance del contro-break. Nel sesto game, la n.2 del ranking ha avuto la chance per portarsi al doppio vantaggio, ma la bielorussa è stata abile ad aggrapparsi alla battuta. Lo spartito però non è cambiato e il 6-3 ha sorriso a Iga.

Nel secondo set la grande concentrazione di Swiatek è stata il fattore discriminante. Nel terzo game, il più lungo della frazione, la n.2 WTA ha piegato la resistenza di Sabalenka, che ha cercato in tutte le maniere di non concedere il break. Al quarto tentativo, però, la polacca ha centrato l’obiettivo e, avanti 3-1, ha espresso un tennis sempre più convincente, sublimato dal secondo break del settimo gioco e dalla chiusura sul 6-2.

Leggendo le statistiche, decisamente alta la percentuale di prime in campo di Swiatek (68%), con cui ha ottenuto l’81% dei punti, ma anche con la seconda si è raggiunta la percentuale del 65%. Come detto, straordinaria in risposta Iga con il 67% dei quindici conquistati rispetto alla seconda in battuta di Sabalenka.

Foto: LaPresse