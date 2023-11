NBA, i risultati della notte (31 ottobre): San Antonio supera Phoenix in extremis grazie a Johnson, bene i Knicks e i Clippers

Prosegue la stagione 2023-2024 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati tre incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

New York si impone sul campo di Cleveland per 109-91 e conquista la seconda vittoria stagionale. Fondamentali per i Knicks i 19 punti a testa di Julius Randle (autore anche di 10 rimbalzi) e Jalen Brunson e i 16 di RJ Barrett, mentre ai Cavaliers (senza Jarrett Allen, Darius Garland, Caris LeVert e Ty Jerome) non bastano i 26 di Donovan Mitchell.

Un canestro di Keldon Johnson a 2” dalla fine permette a San Antonio di battere clamorosamente Phoenix in trasferta per 115-114, dopo un quarto periodo dominato dagli ospiti e terminato con il parziale di 19-33. Alla fine è proprio Johnson il miglior realizzatore del match con 27 punti, ma in casa Spurs sono importanti anche i 18 a testa di Victor Wembanyama (autore anche di 8 rimbalzi e 4 stoppate) e Devin Vassell. Inutili invece per i Suns (ancora privi di Devin Booker e Bradley Bean) i 26 di Kevin Durant, i 20 di Eric Gordon e i 19 di Grayson Allen.

Infine, tutto abbastanza facile per i Los Angeles Clippers, che tra le mura amiche sconfiggono Orlando per 118-102 e ottengono il terzo successo stagionale. Decisivi per la franchigia californiana (che non ha ancora potuto schierare James Harden) i 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Paul George, i 18 di Russell Westbrook e i 17 a testa di Bones Hyland e Norman Powell. Dall’altra parte, invece, non servono a niente i 15 di Paolo Banchero, i 14 di Franz Wagner e i 13 di Moritz Wagner.

I RISULTATI DI GIORNATA

Cleveland Cavaliers (1-3) – New York Knicks (2-2) 91-109

Phoenix Suns (2-2) – San Antonio Spurs (2-2) 114-115

Los Angeles Clippers (3-1) – Orlando Magic (2-2) 118-102

Foto: LaPresse